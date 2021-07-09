Виплати субсидій в Україні до травня відбувалися двома способами. Один з них передбачав, що українці отримують допомогу живими грошима на банківську картку або через пошту.

Також Ощадбанк перераховував суми надавачам житлово-комунальних послуг. Але з травня субсидію в Україні живими грошима отримуватимуть уже всі. Враховуючи це, у Мінсоцполітики пояснили споживачам нові правила.

Так, якщо документи на субсидію 2021 подавалися на початку минулого опалювального сезону, а кошти перераховувалися в Ощадбанк, який оплачував комунальні платежі, то їх потрібно переоформляти заново. У таких випадках не передбачене автоматичне призначення субсидії на наступний період.

Оскільки громадянин повинен вказати, куди саме потрібно перераховувати кошти: на банківський рахунок чи на відділення пошти.

Для тих споживачів, які до квітня отримували безготівкову субсидію, а у червні подали заяву в Ощадбанк для переведення залишку субсидії за квітень на рахунок, він перерахує зекономлені гроші за минулий опалювальний період найближчим часом.

Тому якщо одержувач не має відкритого рахунку в Ощадбанку, то потрібно це зробити до грудня цього року.

Якщо ж виплати надходили на карту Приватбанку, з якої споживач самостійно оплачував комунальні послуги, то поновлювати документи зараз не потрібно. Питання про перепризначення субсидії 2021 на наступний період буде розглядатися автоматично без вашого звернення, оскільки ви отримували її до цього живими грошима.

Крім того, у Мінсоцполітики нагадали, що субсидію в Україні на банківський рахунок може отримувати тільки людина, яка подавала документи, а не хтось з її родичів. А ще споживачів заспокоїли, що не нараховуватимуть пеню за травень через невчасну сплату комунальних послуг, якщо це сталося через затримку з виплатою субсидї.