Северный поток-2 угрожает как Украине, так и Евросоюзу — Зеленский

Северный поток-2 несет огромную опасность как суверенитету и территориальной целостности Украины, так и Евросоюзу в целом.

Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

Глава государства отметил и важность подписания меморандума с ЕС относительно партнерства в сфере разработки критического сырья.

По словам Зеленского, украинская власть делает все возможное, чтобы добыча и переработка лития, а также титана была прозрачной и максимально привлекательной для иностранных инвесторов.

На прошлой неделе бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил уверенность, что единодушная позиция демократов относительно санкций против СП-2 заставит президента Джо Байдена изменить свое решение.

По его словам, если руководство демократов будет твердо выступать против отмены санкций, у Байдена попросту не будет другого выбора.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день в правительстве США есть люди, которые осознают, что отмена санкций против оператора СП-2 была ужасной ошибкой.