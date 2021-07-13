Північний потік-2 загрожує як Україні, так і Євросоюзу – Зеленський

Північний потік-2 несе величезну небезпеку як суверенітету та територіальній цілісності України, так і загалом Євросоюзу.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шефчовичем.

Очільник держави також наголосив на важливості підписання меморандуму з ЄС щодо партнерства у сфері розробки критичної сировини.

За словами Зеленського, українська влада робить усе можливе, щоб видобуток і переробка літію, а також титану була прозорою та максимально привабливою для іноземних інвесторів.

Минулого тижня колишній посол США в Україні Джон Гербст висловив упевненість, що одностайна позиція демократів щодо санкцій проти СП-2 змусить президента Джо Байдена змінити своє рішення.

За його словами, якщо керівництво демократів буде твердо виступати проти скасування санкцій, у Байдена просто не буде іншого вибору.

Експерт додав, що на сьогоднішній день в уряді США є люди, які усвідомлюють, що скасування санкцій проти оператора СП-2 було жахливою помилкою.