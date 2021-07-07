Бывший посол США в Украине Джон Хербст уверен, что единодушная и мощная позиция демократов в американском конгрессе относительно санкций против Северного потока-2 может заставить Байдена изменить свое решение.

Такое предположение директор Евразийского центра Атлантического совета выразил во время онлайн-конференции 6 июля.

По словам Хербста, если руководство демократов будет твердо выступать против отмены санкций, у президента Байдена просто не будет выбора, и он вынужден будет “делать правильные вещи”.

— Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это — реальная возможность, — сказал бывший посол.

По мнению эксперта, сейчас в правительстве США есть люди, которые осознают, что отмена санкций против оператора Северного потока-2 была ужасной ошибкой.

Снятие санкций с Северного потока-2

В мае 2021 Госдепартамент США сообщил о снятии пакета санкций с оператора газопровода Северный поток-2.

Такое решение в США объяснили тем, что это соответствует интересам Америки, которая не хочет портить отношения с партнерами, в частности Германией.