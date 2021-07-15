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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Владислава Ткаченко |

Ремонт правого проезда Бориспольской трассы завершили за рекордные три недели – Тимошенко

Відкриття траси

В воскресенье, 18 июля, на трассе Киев — Борисполь откроют после ремонта правый проезд трассы. Ее восстановили рекордными для Украины темпами, заявил журналистам заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот будет открыт для водителей. Всю дорогу планируем открыть уже в конце августа, — сообщил Тимошенко.

Кроме того, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка к 30-й годовщине Независимости в августе откроют маршрут Киев — Кишинев, Южный обход Днепра, Дорогу единства Стрый — Изварино.

Ремонт правого проезда Бориспольской трассы завершили за рекордные три недели – Тимошенко

А также дорогу Н-13 Львов — Самбор — Ужгород на Закарпатье и другие, рассказал Тимошенко, координирующий президентскую программу.

Ремонт трассы Киев — Борисполь выполняют впервые за 17 лет. В нем задействовано более 150 работников и 164 единицы техники, бригады работают круглосуточно.

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По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, 17-километровый участок Киев — Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине — около 85 тыс. машин в сутки.

Відкриття траси

Необходимость ремонта вызвана тем, что эксплуатационного содержания уже не было достаточно. После ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет.

Кроме того, для контроля тяжелого транспорта установят площадку взвешивания в движении.

— Международный аэропорт Борисполь и маршрут от него в столицу — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми, — подчеркнул Кубраков.

Ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского Большая стройка будет запущено удобное пригородное железнодорожное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре. Первым станет столичный Kyiv City Express.

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