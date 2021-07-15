Ремонт правого проезда Бориспольской трассы завершили за рекордные три недели – Тимошенко

В воскресенье, 18 июля, на трассе Киев — Борисполь откроют после ремонта правый проезд трассы. Ее восстановили рекордными для Украины темпами, заявил журналистам заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Работы на участке дороги между Киевом и Борисполем начались в июне. В рекордные сроки, а именно за три недели, завершен правый проезд, который вот-вот будет открыт для водителей. Всю дорогу планируем открыть уже в конце августа, — сообщил Тимошенко.

Кроме того, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка к 30-й годовщине Независимости в августе откроют маршрут Киев — Кишинев, Южный обход Днепра, Дорогу единства Стрый — Изварино.

А также дорогу Н-13 Львов — Самбор — Ужгород на Закарпатье и другие, рассказал Тимошенко, координирующий президентскую программу.

Ремонт трассы Киев — Борисполь выполняют впервые за 17 лет. В нем задействовано более 150 работников и 164 единицы техники, бригады работают круглосуточно.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, 17-километровый участок Киев — Борисполь генерирует один из самых высоких показателей трафика в Украине — около 85 тыс. машин в сутки.

Необходимость ремонта вызвана тем, что эксплуатационного содержания уже не было достаточно. После ремонта дорожное покрытие будет служить не менее 10 лет.

Кроме того, для контроля тяжелого транспорта установят площадку взвешивания в движении.

— Международный аэропорт Борисполь и маршрут от него в столицу — это первое, что видят иностранные туристы, прибывающие в столицу Украины. Поэтому сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы эти объекты были образцовыми, — подчеркнул Кубраков.

Ранее Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского Большая стройка будет запущено удобное пригородное железнодорожное сообщение в Киеве, Харькове и Днепре. Первым станет столичный Kyiv City Express.