Ремонт правого проїзду Бориспільської траси завершили за рекордні три тижні – Тимошенко

У неділю, 18 липня, на магістралі Київ – Бориспіль відкриють після ремонту правий проїзд траси. Її відновили рекордними для України темпами, заявив журналістам заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Роботи на ділянці дороги між Києвом та Борисполем почалися у червні. У рекордні строки, а саме за три тижні, завершено правий проїзд, який от-от вже буде відкритий для водіїв. Всю ж дорогу плануємо відкрити вже наприкінці серпня, – повідомив Тимошенко.

Крім того, в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво до 30-ї річниці Незалежності у серпні відкриють маршрут Київ — Кишинів, Південний обхід Дніпра, Дорогу єдності Стрий — Ізварине.

А також дорогу Н-13 Львів — Самбір — Ужгород на Закарпатті та інші, розповів Тимошенко, який координує президентську програму.

Ремонт траси Київ – Бориспіль виконують вперше за 17 років. У ньому задіяно понад 150 працівників та 164 одиниці техніки, бригади працюють цілодобово.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, 17-кілометрова ділянка Київ – Бориспіль генерує один із найбільших показників трафіку в Україні — близько 85 тис. машин на добу.

Необхідність ремонту була викликана тим, що експлуатаційного утримання вже не було достатньо. Після ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше 10 років.

Крім того, для контролю важкого транспорту встановлять майданчик зважування в русі.

– Міжнародний аеропорт Бориспіль та маршрут від нього до столиці — це перше, що бачать іноземні туристи, які прибувають до столиці України. Тому наразі ми докладаємо максимум зусиль, щоб ці об’єкти були взірцевими, – підкреслив Кубраков.

Раніше Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво буде запущено зручне приміське залізничне сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі. Першим стане столичний Kyiv City Express.