На строительстве бетонной дороги Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка в селе Бутенки на Полтавщине завершается обустройство сразу двух масштабных конструкций — насыпи и подпорной стены на строительстве путепровода через железную дорогу.

Об этом сообщает Укравтодор.

Дорога строится с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка. Она сократит на два часа время в пути из Днепра в Киев — с семи часов до пяти. Ее строительство планируется завершить уже в этом году.

— Строительство магистрали с нуля — это о масштабных конструкциях, которые захватывают дух, — комментируют в Укравтодоре, демонстрируя строительный процесс вблизи села Бутенки.

Сейчас строители, двигаясь со стороны города Кобеляки, формируют геоматрас с помощью георешеток и слоев щебня. Следующим этапом будет обустройство дорожной одежды.

Строительство трассы Н-31 Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка — стратегический проект Укравтодора, который предполагает сооружение новой четырехполосной дороги.

Дух захватывает: Укравтодор показал масштабы Большой стройки трассы Н-01 на Полтавщине / 2 фотографии

Трасса в Полтавской и Днепропетровской областях проходит в обход населенных пунктов по образцу европейских автобанов. Строительство дороги Н-31 будет завершено в 2021 году.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение 2021 года в стране будет обновлено и построено 6500 км автодорог.