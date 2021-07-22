К концу 2021 года рост потребительских цен в Украине составит 9,6%, хотя еще в апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.
Об этом заявил на брифинге глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
Ухудшение прогноза главный банкир страны объяснил стремительным ростом мировых цен.
— После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители, — подчеркнул он.
Шевченко прогнозирует, что во втором полугодии 2022-го инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.
Для достижения этой цели Нацбанк решил повысить учетную ставку с 7,5% до 8,0% годовых с 23 июля 2021 года.
В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% до 8%. То есть НБУ второй раз за полгода корректирует свой прогноз.