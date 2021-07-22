К концу 2021 года рост потребительских цен в Украине составит 9,6%, хотя еще в апреле НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 8,0%.

Об этом заявил на брифинге глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Ухудшение прогноза главный банкир страны объяснил стремительным ростом мировых цен.

— После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители, — подчеркнул он.

Шевченко прогнозирует, что во втором полугодии 2022-го инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне.

Для достижения этой цели Нацбанк решил повысить учетную ставку с 7,5% до 8,0% годовых с 23 июля 2021 года.

В апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 7% до 8%. То есть НБУ второй раз за полгода корректирует свой прогноз.