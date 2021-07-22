До кінця 2021 року зростання споживчих цін в Україні складе 9,6%, хоча ще у квітні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 8,0%.

Про це заявив на брифінгу глава Нацбанку України Кирило Шевченко.

Погіршення прогнозу головний банкір країни пояснив стрімким зростанням світових цін.

– Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії, – наголосив він.

Шевченко прогнозує, що у другому півріччі 2022-го інфляція повернеться до мети 5% і в надалі перебуватиме в цьому діапазоні.

Для досягнення цієї мети Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку з 7,5% до 8,0% річних з 23 липня 2021 року.

У квітні Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 7% до 8%. Тобто НБУ вдруге за півроку коригує свій прогноз.