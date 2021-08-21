Достижения и потери Украины в экономике за 30 лет независимости

Нам 30. Это серьезный возраст для человека, и мизерный — для развития цивилизации. Однако за 30 лет Украина уже претерпела несколько экономических кризисов, были и финансовые взлеты.

Как жили и как будем жить? Достижения и потери Украины в экономике за 30 лет. О них нам напомнили ведущие экономисты страны. А также дали прогнозы, станем ли мы богатыми.

Зарплаты не было… денег не было… выживал кто как мог. Было тяжело, ничего нельзя было купить… за хлебом очереди.. Остановились предприятия, мы остались без работы.

Безработица и хаос – так украинцы вспоминают начало своей независимости. После развала Союза 15 стран разошлись в стороны, и теперь каждая отвечала сама за себя.

В 1991-м Украина еще не имела своей валюты. Тогда ходил советский рубль. Впоследствии к нему ввели купоны.

Из-за дефицита товара их выдавали в ограниченном количестве. А уже через полгода в Украине появляется собственная денежная единица — купоно-карбованец. И казалось бы, вот он, первый шаг к независимости, но наступает 1993-й. Год экономической катастрофы.

Первая причина падения – произошел переход от плановой к рыночной экономике. Это было очень трудным для всех профессионалов, от руководителей заводов до государственных управленцев.

Они всю свою жизнь прожили в плановой системе, и оказались перед необходимостью очень быстро овладевать, как работает капитализм. Без ошибок не обошлось.

Украина пережила сокрушительный кризис, гиперинфляцию. В 1993 году цены выросли на десять тысяч процентов за год. То есть можно было получить умеренно неплохую зарплату, а через несколько дней уже не иметь средств на питание из-за роста цен.

Лишь после 1996 года, с введением в оборот гривны, экономическая ситуация стабилизировалась, констатирует заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Она много лет исследует государственные политики, направленные на обеспечение макроустойчивости и развития рынков капиталов – фискальную, монетарную политику и политику в финансовом секторе.

Инфляция в Украине с 1993 года

Вторая причина кризиса — разорвались привычные хозяйственные связи, существовавшие внутри СССР в плановой экономике. Украинские производители в машиностроении и других отраслях потеряли гарантированные рынки сбыта и не удосужились перефокусироваться на более конкурентную глобальную торговлю.

— Если в 1995 году страна экспортировала еще достаточно много продукции машиностроения, то уже в 2000-м его доля в экспорте существенно сократилась в пользу сырья – руды и металлов, — добавляет ведущая экономист Мария Репко.

Инфляция начала затормаживаться в 1996-м. Тогда на смену купоно-карбованцам пришла гривна. Мы вроде выдохнули, и вместе с новыми деньгами начали новую жизнь.

В то время в Украине в разгаре была большая приватизация. Ее до сих пор называют распродажей века. Людям раздавали сертификаты, они давали право владеть малой долей предприятия.

Экономисты говорят: это был первый шанс для украинцев разбогатеть. Но воспользоваться им смогли единицы, добавляет эксперт Мария Репко.

Ваучерная приватизация, а впоследствии период перераспределения капиталов в 1990-е сформировали класс новых украинских олигархов. Они получали ренту от пользования предприятиями и природными ресурсами, как получают ее до сих пор.

Развития в направлении большей добавленной стоимости, более сложной экономики или более сильных позиций Украины в международной торговле олигархический тип экономики не принес.

Экономика пошла в гору лишь в конце 1990-х. Тогда в стране появились ФОПы, которые пополнили госбюджет налогами.

Нулевые отметились бурным ростом: макроэкономика была стабильной, огромные бюджетные дефициты и скачки инфляции остались в прошлом, цены на товары украинского экспорта росли высокими темпами, и внешние рынки начали смотреть на Украину очень оптимистично.

Эти годы принесли крупные иностранные инвестиции, в частности в банковский сектор. Иностранцы покупали украинские банки как горячие пирожки, а те в свою очередь активно кредитовали бизнес и население.

К иностранцам в собственность перешел Аваль, УкрСиббанк, Укрсоцбанк и многие другие банки, добавляет Мария Репко.

Другой же аналитик, профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский говорит и о росте цены на сырьевом рынке, который помог Украине оправиться.

— Был такой этап с 2000-го до 2009 года: все рынки мировые летели вверх, поднимались сырьевые рынки. Поскольку у нас экономика была и есть более менее сырьевая, мы получали от этого выгоду. Это с точки зрения роста было хорошо, но с точки зрения долгосрочных перспектив это было плохо. Потому что, зачем что-то реформировать в Украине, если и так все хорошо? Например, в 2004 году рост ВВП был 12%, поэтому сильных реформистских стимулов не было, — говорит Олег Нивьевский.

Только под принуждением вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) в Украине произошло реформирование, которое касалось торговой политики – ее постепенная либерализация.

Это положительно влияло на экономический рост. Только кризис 2008-2009 годов положил этому конец. Рост оказался шатким. В то время людям и компаниям разрешалось брать кредиты в долларах, даже имея доходы в гривне, рассказывает Мария Репко.

— Этим с радостью пользовались, потому что ставки в долларах были существенно ниже. Население покупало квартиры и машины в долг – пока не девальвировала гривна за-за мирового экономического кризиса, и не выяснилось, что расплачиваться по валютным кредитам больше нечем. С банками не расплачивались, и банки начали падать, — напоминает Мария Репко.

Надра, Родовид, Укрпромбанк, Укргазбанк – стали жертвами первого финансового кризиса в новейшей истории Украины. И частично – нечестного или безрассудного поведения своих владельцев.

С начала 2010-х годов в украинском экспорте начинает существенно увеличиваться доля аграриев. Именно они стали одним из лидеров украинской экономики новейших времен.

Агробароны сконцентрировали крупные арендованные земельные банки. Это позволило им экономить на масштабах и не платить большие средства владельцам паев, которые не могли иначе распорядиться своей землей ввиду действия моратория. Мораторий был снят только в 2020 году.

2014 год. На Востоке Украины начинается война, экономика снова летит кувырком. Государственный долг достигает колоссальных сумм. И сегодня составляет $140 млрд.

Украинскую экономику трясет, потому что она зависит от доллара. Все 30 лет доллар колеблется. Сначала он стоил 1, грн. После дефолта в 1998-м он взлетел до 5 грн. За 10 лет с 2008 до 2014-й мы уже имели 8 грн за $1.

Так он продержался до 2015-го. Тогда мы увидели рекордные цифры: 30 грн за $1. Сегодня же, в 2021-м, доллар можно купить почти за 27 грн.

В результате этих событий Украина потеряла долю территорий, почти половину банковской системы, существенные активы в промышленности и жизни своих граждан.

Потери для экономики от агрессии на Донбассе оцениваются в более $50 млрд за 2014-2018 годы из-за прекращения экономического роста в двух областях без учета стоимости активов и предприятий. А только прямые материальные потери от аннексии Крыма — $135 млрд.

Украина окончательно разорвала много торговых связей с РФ и переориентировалась (на этот раз более успешно) на другие экспортные рынки – в первую очередь на рынок ЕС.

Это стало возможным благодаря подписанию соглашения об ассоциации – краеугольного камня новой украинской экономической политики и базы для реформ.

— Нам только реформы нужны, только они. Чем меньше мы реформированы, тем больше нас будут бить невзгоды. Нам не хватает реформирования. Нужно взять и реформировать полностью, в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. В принципе, рецепт понятный, его надо просто выполнять, — подчеркивает профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

По мнению ведущих экономистов Украины, нашему государству надо провести вот такие реформы:

Сохранение макроэкономической стабильности (приоритеты — бюджетная устойчивость, ценовая стабильность и устойчивость финансового сектора). Лучшим индикатором макроустойчивости является кредитный рейтинг страны. Приоритет: улучшение рейтинга страны до уровня ВВ+.

Повышение производительности через привлечение инвестиций, большую эффективность использования природных ресурсов, развитие инфраструктуры и улучшение бизнес-климата.

Увеличение количества и качества человеческого капитала — активная государственная политика на рынке труда – стимулирование экономической активности населения старшего возраста (образовательные программы, переквалификация) и внутренней мобильности рабочей силы. А также дружеская миграционная политика — облегчение процедур временного проживания и трудоустройства в Украине и приобретения гражданства.

Пенсионная реформа — переход на добровольную систему накопления пенсионных вкладов. В Украине трудоспособное население уменьшается, а пенсионное — увеличивается. Соответственно, в будущем возникнет вопрос: кто будет финансировать эту систему? Будет недостаточно трудоспособного населения для этого. Мы можем выйти из этой ситуации, создав частные пенсионные фонды, и спокойно копить на старость.

Для этого страна должна опираться на верховенство права, что обеспечит защиту права собственности и выполнения контрактов, и использовать возможности, которые дает интеграция Украины в ЕС, добавляет Мария Репко.

Состояние экономики сегодня

Эксперты говорят о том, что реальный ВВП во II квартале 2021 года уменьшился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению со II кварталом 2020 года – увеличился на 5,4%. И в принципе динамика может быть положительная.

— Экономика в ожидании. В положительном ожидании после перерыва через коронавирус. Посмотрите на сырьевые рынки, на глобальные рынки! Они растут, и это индикатор позитивных вещей. Ведь цены на агросырье поднимаются. Поэтому мы — в ожидании хороших изменений по мере роста глобальной экономики, в которую мы очень интегрированы. То есть если будет расти глобальная экономика, то и нам будет от этого очень хорошо, — отмечает Олег Нивьевский.

А еще Украина имеет несколько важных преимуществ:

Образованная и доступная рабочая сила.

Доступ к европейским и другим рынкам (16 соглашений о зонах свободной торговли с 20 другими странами);

Уникальные природные преимущества (количество населения, с/х земля (№1 в Европе по наличию пахотной земли), энергетика (залежи природного газа).

ВВП на душу населения и его изменения

По поводу курса доллара, как он будет меняться в дальнейшем, экономисты прогнозировать не берутся. Только говорят, что сейчас опять он в кризисе из-за пандемии. Но считают, что еще есть шанс поднять экономику.

Потому что мы поставляем миру масло, мед, вина, парусные яхты, трубы, двигатели. И это лишь малый список того, чем может гордиться наша страна.