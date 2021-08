Сегодня на украинскую сферу IT обращают большое внимание, ведь она стремительно развивается и является важным источником дохода для Украины.

За 30 лет независимости наши профессионалы стали одними из самых востребованных на рынке и пользуются популярностью даже в американских компаниях.

Но чтобы выйти на этот уровень, отрасли IT пришлось пройти большой путь, который начинался еще во времена Украины в составе СССР.

Факты ICTV рассказывают, что изменилось в украинской IT-сфере, и какие проблемы она пытается преодолеть сегодня.

СССР и первые годы

Несмотря на то, что значительное развитие IT-отрасли началось именно во времена независимости Украины, первые ростки в этом направлении наблюдались уже во времена УССР.

Фрилансер Юрий, который работает в украинской сфере IT, рассказал, что начинал свой путь в университете. Там он получил первые навыки программирования, хотя и персональных компьютеров тогда не было.

После провозглашения независимости уже работали на более современном оборудовании, однако методы программирования были не лучшими.

— У нас были СМ-4, а затем СМ-1420 — аналог американской P-11. Размером они были всего с 2-3 шкафа, был монитор и диск на 4 Мб. А памяти было 128 Кб, и в них нужно было вместить программу, — вспоминает Юрий.

Первые настоящие IT-компании начали появляться через несколько лет после провозглашения независимости Украины. В то же время возникала и другая проблема — уплата налогов.

Юрий рассказывает, что тогда все IT-компании пытались избежать уплаты налогов, что порождало и другие проблемы.

Недооцененные профи

Когда IT-сфера только начинала свой путь, программирование было невероятно сложным процессом. Не было программ, которые облегчают написание того или иного кода.

Фактически, каждому специалисту приходилось писать все с нуля, будь то сайт или программа для решения определенной задачи.

Сложная работа требовала и адекватной компенсации. Поскольку рынок был маленький и специалистов было мало, то многие занижали стоимость проектов.

— Рынок был, на нем никого не было. Можно было получить неплохой заказ. Web-программирование тогда только начиналось как таковое. Специалистов было не очень много. Туда ринулись новички, которые ничего не знали, которые страшно демпинговали. Предлагали сайты “за копейки”, чего, конечно же, нельзя сделать даже сейчас, — рассказывает Юрий.

Однако это добавляло проблем настоящим специалистам, которым предлагали создать сайт за мизерные $100. Из-за этого прошло немало времени, прежде чем сфера IT стала по-настоящему популярной.

Упрощение работы

Конечно, с течением времени многое изменилось. Delivery Manager Александр, который уже более 10 лет работает в IT-индустрии, считает, что в последние годы стало гораздо легче попасть в IT, в частности благодаря онлайн-курсам и открытой информации.

— Сегодня любой может переквалифицироваться, например, с медика в разработчика, и начать карьеру. Необязательно в вузах получать профильное образование, есть много курсов, онлайн-ресурсов. Лет 10 назад столько онлайн-курсов не было, — констатирует Александр.

Добавить к этому можно и упрощение самой работы. Появилось много инструментов, позволяющих проще писать программы, определенные основы, которые дают возможность начинать проекта не с нуля.

Конечно, повлияли на развитие украинской IT-сферы и большие зарплаты, которые сегодня колеблются в пределах нескольких тысяч долларов для специалистов среднего звена.

Обусловлены они несколькими факторами. Во-первых, за время независимости в этой сфере выросли очень сильные специалисты, которым не чета даже американские работники.

— Наши специалисты — одни из лучших. Наверное, наряду с индусами. Я бы не сказал, что дело в каком-то демпинге или дешевой рабочей силе. Да, нам платят меньше, но ненамного. Это нельзя сравнить с индусами, которые слишком демпингуют. Украинские айтишники знают себе цену и пытаются держать нормальный уровень, — высказывает мнение Юрий.

Во-вторых, IT-специалисты, хотя и работают в крупных компаниях, являются ФОПами, что позволяет платить меньше налогов, а значит, и получать большую зарплату.

Следует отметить, что сегодня сфера IT стабильно платит налоги и не уклоняется от своих обязанностей. И поскольку IT-специалисты, по сути, являются самостоятельными предпринимателями, хотя и работают на компании, Юрий считает, что бороться с этим явлением не стоит.

По его мнению, важно урегулировать и нормализовать этот вопрос, чтобы IT-компаниям и их сотрудникам было легче работать в этих условиях.

Сейчас это планируют сделать с помощью проекта Дія.City, урегулировав налоговую нагрузку на компании и работников, а также рабочие отношения, чтобы защитить айтишников. Президент Владимир Зеленский уже подписал принятый во втором чтении законопроект, поэтому сейчас введение специального режима для IT-сферы является неотвратимым.

Бум IT

Как можно понять, украинский рынок IT не всегда был в таком замечательном состоянии, как сейчас. Его стремительное развитие в нашей стране в последние годы связывают с так называемым бумом IT.

Различные эксперты дают ему разные характеристики, но никто не отрицает, что он состоялся. Web-разработчик Никита также соглашается, что бум в IT состоялся, и немалую роль в нем сыграли крупные компании.

— В современном мире у большой компании есть сайт, свои приложения. И это только если речь идет о компаниях, рассчитанных на бизнес в отношении клиентов. А есть еще компании, которые работают по схеме бизнес — бизнес. У них тоже огромная доля рынка. Бум выражается в повсеместном употреблении IT-технологий в сферах, которые раньше в этом не нуждались. Например, в ресторанной сфере оценки деятельности сотрудников происходят в диджитале. В ресторанах также чаще вижу, что заказы принимают в каких-то своих внутренних системах, а не (записывают, — Ред.) на бумаге, — объясняет Никита.

Чем же еще характеризируется бум IT? Во-первых, невероятным увеличением вакансий в этой отрасли. По данным некоторых компаний, один человек мог претендовать на несколько вакансий.

То есть спрос на рынке сейчас значительно превышает количество IT-специалистов, работающих в Украине. По мнению Никиты, такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем.

— Мне кажется, что спрос на IT-специалистов стал намного больше, и продолжит расти. Сейчас рынок не может встретить этот спрос. Во всех командах, в которых я работал, никогда бы не помешали “лишние руки”, — вспоминает Никита.

Можно предположить, что наряду с этим продолжат увеличиваться и зарплаты. Настоящих специалистов будут поощрять заработком не хуже прогрессивных стран, а начинающие смогут рассчитывать на зарплату, существенно большую, нежели во многих других сферах.

Юрий говорит, что сегодня рынок и расценки на нем структурированы гораздо лучше, чем 20-30 лет назад. Любой специалист понимает, сколько он может заработать за выполнение определенной работы.

Кроме того, доля ВВП украинского IT в экономике выросла с примерно 0,8% в 2011-м до более 4% в 2020 году. То есть динамика роста за последние 10 лет стала просто невероятной.

Современные проблемы

Но это не значит, что сегодня в индустрии IT нет проблем. Александр считает, что одной из них является подготовка специалистов на ранних этапах.

Многие кандидаты — самоучки, а потому часто пропускают важные “уроки”, чтобы поскорее начать работать.

— Люди, которые хотят войти в IT, зачастую не с того начинают изучать темы в программировании, разработке. Начинают с того, что изучают Framework или библиотеку Java Script, вместо того чтобы начать с азов программирования на базе того же Java Script. И это видно на собеседованиях. Год-два назад было очевидно, что у кандидата хорошее знание Framework. Он четко знает, как с ним работать. Но когда дело доходило до решения среднего уровня задач, связанных с алгоритмами или структурами данных, то не у всех это получалось, — объясняет Александр.

Нельзя забывать и о нехватке рабочей силы на рынке. Такая ситуация сложилась не только в Украине, но и в мире. Катастрофическая нехватка специалистов может обернуться крахом для небольших компаний или даже закрыть им доступ для работы над отдельными проектами.

В то же время это открывает целое поле для работы. Например, по автоматизации рабочего процесса.

— Рынок пуст. На нем огромная нехватка рабочей силы. Частично от того, что это сложнее, чем, например, быть юристом. И рынок информационных услуг развивается настолько динамично, а будет развиваться еще быстрее, что просто не будет хватать специалистов, даже если вообще все начнут там работать. Поэтому возникают новые технологии вроде Flutter. Google вкладывает огромные деньги, чтобы можно было автоматизировать (процессы, — Ред.), снизить порог вхождения в IT, — объясняет Юрий.

В 2019 году Украина занимала восьмое место в мире по техническим навыкам айтишников, что не может не радовать. Например, Соединенные Штаты в этом рейтинге аж на 26-м месте.

Но даже это — не предел для наших специалистов. Мы можем двигаться дальше, особенно учитывая темпы развития.

А в будущем сфера IT может вырасти еще больше, чтобы IT заняло еще большее место в украинской экономике, а само государство стало хабом европейской сферы IT.