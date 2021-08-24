Кто будет у власти и станут ли граждане богаче — прогноз для Украины на 5 лет

За 30 лет независимости Украина прошла долгий путь, пережила несколько значительных кризисов и нашла свой вектор развития на последующие годы.

НАТО и Евросоюз будут нашими приоритетами, по меньшей мере, на ближайшее десятилетие. Это — наш проевропейский путь, который сформировался во времена Революции достоинства.

Уже более семи лет наше государство делает все, чтобы реализовать желание граждан и стать настоящей европейской страной. Факты ICTV рассказывают, какие сдвиги хотят увидеть эксперты в ближайшие 5 лет независимости Украины.

Следующий шаг шестого президента

Кто бы что ни говорил, а Украина — молодая демократия, а это значит, что и наша политическая культура только проходит этап становления. Даже несмотря на то, что в 2019 году мы выбрали уже шестого президента, нам придется пройти еще большой путь, чтобы достичь уровня образцовых стран.

Когда речь идет о политическом будущем Украины, возникает важный вопрос, который определит вектор развития на ближайшие годы: будет ли баллотироваться действующий глава государства Владимир Зеленский на второй срок?

Если же он пойдет на второй срок и получит поддержку избирателей, эксперты не ожидают значительных изменений на политической арене Украины. Такого мнения придерживается и руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович.

— Зеленский за 2,5 года превратился в классического украинского президента. Он шел как внесистемный политик, но система его достаточно быстро приспособила к себе. Эта системность ему нравится все больше и больше. Поэтому, скорее всего, изменения будут носить исключительно поверхностный характер. А мы вернемся к политическим практикам, которые были до 2019 года, — считает Рейтерович.

В то же время политолог Олег Саакян высказывает мнение, что в случае баллотирования Зеленского на второй срок мы увидим совсем другого кандидата.

— Если Зеленский пойдет на второй срок, то он будет другим. Сейчас сложно спрогнозировать, каким он подойдет к нему. Это будет более авторитарный Зеленский, поскольку ему придется концентрировать власть в своих руках, чтобы пойти на второй срок, — говорит политолог.

Сейчас эксперты склоняются к мысли, что на следующих выборах, независимо от того, пойдет ли на них действующий президент, граждане будут тяготеть к “традиционным” политсилам, которые закрепились на политической арене за время независимости Украины.

Подобное – нормальное явление для многих стран. Ожидания от чего-то нового всегда очень завышены, а, следовательно, и разочарования не избежать. Когда это происходит, люди начинают возвращаться к стандартным практикам.

Становление политики

Бытует мнение, что украинская политика еще находится на этапе своего становления, но не все эксперты с этим согласны.

Рейтерович настаивает, что политическая структура Украины сформировалась еще во времена президентства Леонида Кучмы и сейчас является одной из сильнейших на постсоветском пространстве.

Конечно, не все так прекрасно, как нам хотелось бы. Если сравнивать нас с развитыми странами, можно констатировать, что мы отстали в вопросе модернизации политической системы.

— У нас нет нормального представительства в стране. Система представительства должна быть изменена. Партии должны стать инструментом, который будет представлять интересы граждан, а не определенных узких групп. Кроме того, нам нужно минимизировать влияние неформальных практик. Официальным институтам надо быть доминантными. Коррупция, кумовство, отношения патрон-клиент — все это должно отойти в небытие. Нам следует переходить к прозрачным практикам, которые существуют во всем мире, — подчеркивает руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития.

Также нужно усиливать и взаимодействие граждан с властью. Мы уже начали внедрение таких новых механизмов, как обсуждение, петиции и референдумы, но надо более активно применять их в будущем.

По мнению Саакяна, украинская политика до сих пор проходит этап становления. Любая политическая система развивается с течением времени, и Украина — не исключение.

Сейчас мы находимся на своеобразном переходном этапе становления украинской политической системы.

— Политическая эволюция — это неудержимый процесс. Он развивается волнами и имеет свои фазы. Мы находимся в периоде становления того, что в будущем будем называть нашей политической культурой и украинской политикой, — объясняет Саакян.

Экономическая нестабильность

Если в политической сфере перспективы довольно положительные, то в экономике сейчас все не так хорошо. Мы имеем достаточно слабую, экспортоориентированную экономику, которая болезненно переносит любые неприятные неожиданности.

Открытие рынка сельскохозяйственной земли, поиск новых инвестиций можно было бы приравнять к попыткам власти оздоровить украинскую экономику.

Однако экономисты уверены, что нынешний вектор развития не приведет к значительным сдвигам в экономике Украины в течение последующих лет.

Даже если ВВП будет расти, общее состояние дел в стране не изменится. По мнению экономиста Алексея Куща, все потому, что в настоящее время украинская экономика “запрограммирована на бедность”.

— Нам могут рисовать любые темпы экономического роста. На самом деле мы будем запрограммированы на бедность, поскольку у нас есть верхний предел экономического развития. Что-то наподобие ограничителя скорости на грузовых автомобилях — ты не поедешь, например, более 90 км/ч, даже если сильно давить на газ. Если растет уровень благосостояния людей — это проявляется в увеличении потребления. Если страна не производит товары, которые удовлетворяют этот спрос, происходит увеличение импорта, который должен перекрываться экспортом… Относительно экспорта есть технологические ограничители. Например, мы не сможем выращивать 100 млн тонн кукурузы, — объясняет экономист.

Даже если какое-то время наш экспорт будет больше импорта, то рано или поздно возникнет ситуация, когда мы не сможем покрывать запросы населения на иностранные товары и услуги.

В таком случае корректировка экономики будет происходить через курс гривны. На практике — финансовая ситуация граждан не будет улучшаться.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указывает на то, что в нынешних реалиях строить среднесрочные прогнозы невозможно.

По его словам, во время построения таких прогнозов государство должно гарантировать стабильные “правила игры” всем участникам рынка. Сейчас же в Верховной Раде зарегистрировано много законопроектов, которые повлияют на рынок.

— Законопроект №5600 уже прошел первое чтение. Скорее всего, будет принят во втором. Условия и правила игры точно будут меняться… Можно определенно сказать лишь, что до конца года будут двузначные числа инфляции, будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги, — считает Пендзин.

Оздоровление экономики

Конечно, эта ситуация — не приговор для нашей экономики, но сигнал для того, что нужно что-то менять, и быстро.

— Нужна, прежде всего, национальная промышленная политика, новая индустриализация. Нужна программа обновления базовой инфраструктуры, новая инвестиционная революция, фискальная революция, то есть перезагрузка существующей фискальной модели. Надо создавать точки капитализации экономики, куда приходили бы прямые иностранные инвестиции, и нужны удобные точки входа для них, чтобы они не чувствовали никаких административных, регулятивных барьеров, — объясняет Кущ.

Экономист подчеркивает, что не обойтись нашей стране и без адаптации к новому технологическому укладу. Кроме того, государству необходимо инвестировать в социальный капитал (образование, медицина и т. д.), ведь частные инвестиции сейчас поступают в те страны, где он достаточно развит.

А перезагрузка базовых фискальных стимулов должна побуждать к производству товаров с высоким уровнем добавленной стоимости, вместо исключительно экспорта сырья.

Поддерживает идею изменения структуры экономики и Пендзин. Однако для этого нужна политическая воля, которой сейчас нет как у украинской власти, так и у наших западных партнеров.

— У нас яркий пример колониальной экономики, когда мы продаем сырье и рабочую силу, а взамен получаем товары длительного пользования… Если мы хотим стать богаче, нам нужно менять структуру (экономики, — Ред.). Мы — большая аграрная страна, в то же время у нас нет никакого кластера, который бы обеспечивал переработку аграрной продукции… Первый шаг, который следует осуществить — внести изменения в законодательство относительно местной составляющей в государственных закупках. Речь идет о миллиардах гривен, — констатирует член Экономического дискуссионного клуба.

Политические тренды

Конечно, политические тренды будут формировать граждане Украины, в зависимости от своих запросов.

Например, в обществе до сих пор остается запрос на новые лица. Но со временем к нему может добавиться и желание видеть среди новых управленцев профессионалов.

— Я убежден, что у нас будет продолжаться ротация политических сил, поскольку главный запрос граждан — на новые лица — сохраняется. Только на новые лица с профессиональным, серьезным бэкграундом. К концу первого президентского срока Зеленского она не изменится, и, скорее всего, усилится, — считает Рейтерович.

Однако не стоит ожидать, что украинцы, например, изменят свой геополитический вектор и станут тяготеть к союзу с Россией вместо Евросоюза и НАТО.

Тренд демократических и западных ценностей будет оставаться актуальным еще не одно десятилетие после событий 2014 года, когда РФ посягнула на суверенитет Украины и начала вооруженную агрессию против нашей страны.

Саакян считает, что в ближайшем будущем в Украине будут преобладать левые политические движения, будет появляться все больше их сторонников. То есть граждане будут тяготеть к увеличению равноправия и ограничению влияния власти в определенных секторах государства.

— В ближайшие годы запрос на левые идеи будет только укрепляться. Украина Зеленского все больше “беременна” запросом на сильную руку, и только от самого Зеленского зависит, пройдем мы точку невозврата в этом запросе или нет. Это покажут ближайшие год-два его президентства, — говорит политолог.

Впрочем, делать долгосрочные прогнозы для Украины всегда трудно. За 30 лет независимости мы не ожидали многого.

Не ожидали измены Виктора Януковича и его бегства из страны. Не ожидали четырех тяжелых экономических кризисов, последствия которых чувствуем и по сей день. Не ожидали, что новая революция будет происходить не на Майдане Независимости, а на избирательных участках.

Поэтому мы наверняка не можем сказать, кто будет нашим новым лидером, как изменится политическая арена и что ждет нашу экономику. Во многих вопросах мы еще проходим этап становления. И только после него можно будет строить долгосрочные прогнозы.