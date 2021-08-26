Украинская экономика продолжает восстанавливаться после коронакризиса — Шмыгаль

Украинская экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что впервые за много месяцев произошел рост в аграрной отрасли.

— Впервые за много месяцев зафиксирован рост в аграрной отрасли на 2,5%. Активный рост продолжается в важных секторах промышленности. Металлургия выросла в этом году на 7%, машиностроение — на 10%, — рассказал премьер.

По словам Дениса Шмыгаля, за первые полгода прибыль средних и крупных украинских предприятий составила 462 млрд грн. Это на 76% больше, чем в прошлом году. Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и рост зарплат.

Накануне Киевская школа экономики спрогнозировала меньший рост ВВП в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. Так, в 2021 году, согласно предположению, ВВП вырастет до 3,6%. Согласно апрельскому сценарию, этот показатель должен был увеличиться на 4,7%.

Однако в 2022 году ожидается рост на 4,4% по сравнению с 2,7% в апрельской перспективе. Одна из причин изменения прогноза — неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса и возможные вспышки из-за штамма Дельта.