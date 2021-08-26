Українська економіка продовжує відновлюватися після коронакризи – Шмигаль

Українська економіка продовжує відновлюватися після кризи, спричиненої коронавірусом.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що вперше за багато місяців відбулося зростання в аграрній галузі.

– Вперше за багато місяців зафіксоване зростання в аграрній галузі на 2,5%. Активне зростання триває у важливих секторах промисловості. Металургія зросла цьогоріч на 7%, машинобудування — на 10%, – розповів прем’єр.

За словами Дениса Шмигаля, за перші півроку прибуток середніх та великих українських підприємств становив 462 млрд грн. Це на 76% більше, ніж торік. Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат.

Напередодні Київська школа економіки спрогнозувала менше зростання ВВП у 2021 році порівняно з квітневими очікуваннями. Так, у 2021 році, згідно з припущенням, ВВП зросте до 3,6%. Згідно з квітневим сценарієм, цей показник повинен був збільшитися на 4,7%.

Однак у 2022 році очікується зростання на 4,4% порівняно з 2,7% у квітневій перспективі. Одна з причин зміни прогнозу – незадовільні темпи вакцинації проти коронавірусу та можливі спалахи через штам Дельта.