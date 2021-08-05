Киевская школа экономики (KSE) спрогнозировала меньший рост ВВП в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями. В то же время прогнозируется больший рост ВВП на 2022 год.

В 2021 году, согласно предположению, ВВП возрастет до 3,6%. Согласно апрельскому сценарию, этот показатель должен был увеличиться на 4,7%.

Однако в 2022 году ожидается рост на 4,4% по сравнению с 2,7% в апрельской перспективе. Об этом сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

По его словам, одна из причин смены прогноза — неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса и возможные вспышки из-за штамма Дельта.

Эксперты ожидают, что к концу 2021 года инфляция составит 8%, к середине 2022 года снизится до 5%, а в конце следующего года составит 4,3%. На это повлияет два фактора — восстановление мировых цен и сдерживающая монетарная политика Национального банка Украины.

По данным KSE, ожидается курс валют на уровне 28,2 грн/$1 в конце 2021 года. Далее гривна, вероятнее всего, будет обесцениваться на 3% в год. В 2022 году эксперты прогнозируют обменный курс на уровне 28,9 грн/$1 в 2022 году и 29,9 грн/$1 в 2023 году.