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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Абрамова Юлія |

Количество выданных в Украине быстрых кредитов выросло на 43%

Гривні

За первое полугодие 2021 года украинские микрофинансовые организации (МФО) выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31, 6 млрд грн. Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда общая сумма займов составила 22 млрд.

Количество выдаваемых в Украине кредитов растет год от года в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в 2020-м — 1 млн, а в 2021-м — уже 1, 2 млн.

Также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам — ее рост с начала года составил 6,5%. На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14, 9 млрд грн по просроченным кредитам.

С конца прошлого года средняя сумма кредита возросла на 9% — с 4059 до 4417 грн.

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Государственный Приватбанк продаст  коллекторским компаниям права на безнадежные кредиты на сумму более 700 млн грн. Им предложат более 90 тыс. невыплаченных займов.

Как сообщает пресс-служба банка, права требования на кредиты предложат на голландском аукционе. Они включают только тело кредита и начисленные проценты.

К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, которые соответствуют новым законодательным требованиям и стандартам этики коллекторов.

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