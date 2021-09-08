Кількість виданих в Україні швидких кредитів зросла на 43%

За перше півріччя 2021-го українськими мікрофінансовими організаціями (МФО) було видано 7 152 636 швидких кредитів на суму 31,6 млрд. Це на 43% більше грошей, ніж у першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик становила 22 млрд.

Кількість видаваних в Україні кредитів зростає з року в рік: у 2019 році щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, в 2020-м — 1 млн кредитів, а в 2021 видається вже 1,2 млн.

Також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами — її зростання з початку року становило 6,5%. Наразі українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 9% — з 4 059 до 4 417 грн.

Державний Приватбанк вперше продасть колекторським компаніям права на безнадійні карткові кредити на суму понад 700 млн грн. Їм запропонують понад 90 тис. безнадійних кредитів.

Як повідомляє прес-служба банку, права вимоги на кредити запропонують на голландському аукціоні. Вони включають тільки тіло кредиту та нараховані відсотки.

До участі в конкурсі будуть допущені професійні компанії, які відповідають новим законодавчим вимогам і стандартам етики колекторів.