Государственный ПриватБанк впервые продаст коллекторским компаниям права на безнадежные карточные кредиты на сумму более 700 млн грн. Им предложат более 90 тыс. безнадежных кредитов.

Как сообщает пресс-служба банка, права требования на кредиты предложат на голландском аукционе. Они включают только тело кредита и начисленные проценты.

К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, которые отвечают новым законодательным требованиям и стандартам этики коллекторов.

Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами, чтобы они погасили задолженность.

— Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи, — отметили в банке.

Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки. При этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте.

Напомним, с 14 июля в Украине вступил в силу новый закон о защите должников от коллекторов. Ожидается, что он существенно изменит правила игры на рынке.

Что изменит новый закон о коллекторах, какие права имеет должник и как не попасть на крючок коллекторских компаний — читайте в нашем материале.

Источник: ПриватБанк