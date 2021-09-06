Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

ПриватБанк продаст коллекторам более 90 тыс. безнадежных кредитов

ПриватБанк продаст коллекторам более 90 тыс. безнадежных кредитов

Государственный ПриватБанк впервые продаст коллекторским компаниям права на безнадежные карточные кредиты на сумму более 700 млн грн. Им предложат более 90 тыс. безнадежных кредитов.

Как сообщает пресс-служба банка, права требования на кредиты предложат на голландском аукционе. Они включают только тело кредита и начисленные проценты.

К участию в конкурсе будут допущены профессиональные компании, которые отвечают новым законодательным требованиям и стандартам этики коллекторов.

Речь идет исключительно о кредитах, классифицированных как безнадежные. В течение многих месяцев банк проводил работу с клиентами, чтобы они погасили задолженность.

— Сейчас анализ ожидаемых денежных потоков подтверждает, что расходы банка на дальнейшее сопровождение портфеля с учетом судебных сборов превышают ожидаемую цену продажи, — отметили в банке.

Портфель для продажи включает кредиты, списанные за счет сформированных резервов под кредитные убытки. При этом заемщики не имеют другой задолженности перед банком, кроме задолженности по кредитной карте.

Напомним, с 14 июля в Украине вступил в силу новый закон о защите должников от коллекторов. Ожидается, что он существенно изменит правила игры на рынке.

Что изменит новый закон о коллекторах, какие права имеет должник и как не попасть на крючок коллекторских компаний — читайте в нашем материале.

Источник: ПриватБанк

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка