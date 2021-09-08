Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, направленный на легализацию криптовалют в Украине.

За проект закона №3637 проголосовали 276 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, рынок виртуальных активов в Украине фактически существует на протяжении около пяти лет, однако находится вне правового поля.

Принятый законопроект должен законодательно урегулировать статус виртуальных активов и способствовать детенизации рынка криптовалют в Украине.

Виртуальный актив определен как нематериальное благо, которое имеет стоимость и выражено в электронной форме.

Действие законопроекта, в частности, распространяется на:

• предоставление услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, если субъекты их предоставления имеют зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство в Украине;

• операции с виртуальными активами, если задействованные стороны являются резидентами Украины;

• операции с виртуальными активами, если лицо, которое осуществляет их в своих интересах (приобретатель), является резидентом Украины.

В то же время действие законопроекта не распространяется на правоотношения, связанные с выпуском, обращением, хранением и погашением электронных денег.

Поддержанный нардепами документ позволит:

• легализовать рынок виртуальных активов (криптовалют) в Украине, который сейчас работает в “серой” зоне;

• украинским блокчейн-компаниям – легализовать бизнес и официально работать с банковской системой;

• граждане смогут легально получать доходы от операций с виртуальными активами (криптовалютой);

• международные криптобиржи смогут легально работать в Украине;

• появится возможность привлечения иностранных инвестиций в отрасль;

• предусмотрена юридическая защита пользователей и участников рынка криптовалют;

• ожидается увеличение поступлений в государственный бюджет Украины за счет налогов – после легализации доходов от криптовалют.

Контроль за оборотом виртуальных активов будет осуществлять Министерство цифровой трансформации Украины (а в отдельных случаях – Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам).

Как пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Однако рынок криптовалют находится в тени.

— Поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги. Но благодаря закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям зарегистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджету – получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными, — отметил Федоров.

По его словам, всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы и доходы от них. Это, в частности, Германия, Люксембург, Сингапур.

В первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах народные депутаты приняли в декабре 2020 года. А 28 апреля Комитет ВР по цифровой трансформации рекомендовал парламенту поддержать документ во втором чтении.

Источник: Верховная Рада, Михаил Федоров