Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о виртуальных активах, направленный на легализацию криптовалют в Украине.
За проект закона №3637 проголосовали 276 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, рынок виртуальных активов в Украине фактически существует на протяжении около пяти лет, однако находится вне правового поля.
Принятый законопроект должен законодательно урегулировать статус виртуальных активов и способствовать детенизации рынка криптовалют в Украине.
Виртуальный актив определен как нематериальное благо, которое имеет стоимость и выражено в электронной форме.
Действие законопроекта, в частности, распространяется на:
• предоставление услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, если субъекты их предоставления имеют зарегистрированное местонахождение или постоянное представительство в Украине;
• операции с виртуальными активами, если задействованные стороны являются резидентами Украины;
• операции с виртуальными активами, если лицо, которое осуществляет их в своих интересах (приобретатель), является резидентом Украины.
В то же время действие законопроекта не распространяется на правоотношения, связанные с выпуском, обращением, хранением и погашением электронных денег.
Поддержанный нардепами документ позволит:
• легализовать рынок виртуальных активов (криптовалют) в Украине, который сейчас работает в “серой” зоне;
• украинским блокчейн-компаниям – легализовать бизнес и официально работать с банковской системой;
• граждане смогут легально получать доходы от операций с виртуальными активами (криптовалютой);
• международные криптобиржи смогут легально работать в Украине;
• появится возможность привлечения иностранных инвестиций в отрасль;
• предусмотрена юридическая защита пользователей и участников рынка криптовалют;
• ожидается увеличение поступлений в государственный бюджет Украины за счет налогов – после легализации доходов от криптовалют.
Контроль за оборотом виртуальных активов будет осуществлять Министерство цифровой трансформации Украины (а в отдельных случаях – Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам).
Как пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд гривен. Однако рынок криптовалют находится в тени.
— Поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги. Но благодаря закону это урегулируется. Будут созданы выгодные условия, которые позволят компаниям зарегистрироваться в Украине, а не за границей. Бюджету – получать налоги, а предпринимателям чувствовать себя защищенными, — отметил Федоров.
По его словам, всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы и доходы от них. Это, в частности, Германия, Люксембург, Сингапур.
В первом чтении законопроект №3637 о виртуальных активах народные депутаты приняли в декабре 2020 года. А 28 апреля Комитет ВР по цифровой трансформации рекомендовал парламенту поддержать документ во втором чтении.
Источник: Верховная Рада, Михаил Федоров