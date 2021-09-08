Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про віртуальні активи, спрямований на легалізацію криптовалют в Україні.

За проект закону №3637 проголосували 276 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, ринок віртуальних активів в Україні фактично існує протягом близько п’яти років, проте знаходиться поза правовим полем.

Ухвалений законопроект повинен законодавчо врегулювати статус віртуальних активів та сприяти детінізації ринку криптовалют в Україні.

Віртуальний актив визначено як нематеріальне благо, що має вартість та виражене в електронній формі.

Дія законопроекту, зокрема, поширюватиметься на:

• постачання послуг, пов’язаних з оборотом віртуальних активів, якщо суб’єкти їх надання мають зареєстроване місцезнаходження чи постійне представництво в Україні;

• операції з віртуальними активами, якщо задіяні сторони є резидентами України;

• операції з віртуальними активами, якщо особа, котра їх здійснює у своїх інтересах (набувач), є резидентом України.

Водночас дія законопроекту не поширюватиметься на правовідносини, пов’язані з випуском, обігом, зберіганням і погашенням електронних грошей.

Підтриманий нардепами документ дозволить:

• легалізувати ринок віртуальних активів (криптовалют) в Україні, який зараз працює в “сірій” зоні;

• українським блокчейн-компаніям – легалізувати бізнес та офіційно працювати з банківською системою;

• громадяни зможуть легально отримувати доходи від операцій з віртуальними активами (криптовалютами);

• міжнародні криптобіржі зможуть легально працювати в Україні;

• з’явиться можливість залучення іноземних інвестицій у нову галузь;

• передбачено юридичний захист користувачів та учасників ринку криптовалют;

• очікується збільшення надходжень до державного бюджету України за рахунок податків – після легалізації доходів від криптовалют.

Контроль за обігом віртуальних активів здійснюватиме Міністерство цифрової трансформації України (а в окремих випадках – Національний банк та Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків).

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Україні щоденний обіг віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Проте ринок криптовалют знаходиться в тіні.

– Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки. Але завдяки закону це врегулюється. Будуть створені вигідні умови, які дозволять компаніям реєструватися в Україні, а не за кордоном. Бюджету – отримувати податки, а підприємцям відчувати себе захищеними, – наголосив Федоров.

За його словами, всього декілька країн у світі легалізували криптоактиви та доходи від них. Це, зокрема, Німеччина, Люксембург, Сінгапур.

У першому читанні законопроект №3637 про віртуальні активи народні депутати ухвалили в грудні 2020 року. А 28 квітня Комітет ВР з цифрової трансформації рекомендував парламенту підтримати документ у другому читанні.

Джерело: Верховна Рада, Михайло Федоров