Жить в Украине бывает дешевле, чем умереть. Похороны получается иногда дороже, нежели свадьба.

Различные похоронные компании предлагают различные виды гробов по цвету и дизайну. От европейской классики до шикарных американских саркофагов с невероятным уровнем комфорта для финального отдыха.

Средняя стоимость настоящего деревянного гроба из ольхи, сосны или дуба составляет 30-50 тыс. грн. Такие гробы называют евровариантом, а за американский саркофаг придется выложить от 60 тыс. грн и выше.

Отдельные предметы декора для захоронения стоят, как автомобиль. В американском саркофаге с элементами красного дерева за 280 тыс. грн есть даже специальный лифт.

Подстроились ритуальщики и под ситуацию с коронавирусом. Поскольку умерших от коронавируса желательно хоронить в закрытых гробах, на рынке сразу появились модели с застекленной крышкой.

Та же история с нарядом для захоронения — его стоимость может отличаться в несколько раз. Все зависит от качества материала и дизайна.

Недавно в Украине даже прошла специальная выставка под девизом Мы все там будем. На ней живые модели демонстрировали своеобразное дефиле в гробах. Все для того, чтобы обратить внимание на погребальную моду.

А в Днепре ритуальная контора предлагает провести репетицию собственных похорон. Некоторые проходят этот экзамен, чтобы побороть страх смерти и подготовиться к неизбежному.

Имеет значение и то, каким будет прощальный обряд. Его можно устроить со струнным оркестром, дорогими музыкантами и с грандиозной вечеринкой. В таком случае похороны обойдутся примерно в 1 млн грн.

Бюджетные цены на ритуальные услуги в Украине:

2 тыс. грн — выкопать могилу;

1 тыс. грн — самый дешевый гроб;

500 грн — самый дешевый крест;

500 грн — недорогой венок.

С заказом транспорта, священника и гробовщиков получится от 7 тыс. грн. Примерно за столько же обещают самые простые похороны ритуальные службы.

В Украине возможны бюджетные похороны, если есть где хоронить человека. Должен быть зарезервирован заранее участок два на два метра. В больших городах с землей под захоронение — серьезные проблемы. И это сразу увеличивает стоимость путешествия в мир иной.

Киевские кладбища — давно переполнены, они достигли своих границ в буквальном смысле. Хоронить уже негде, из всех столичных кладбищ осталось открытым только одно — и то далеко за пределами Киева.

Как вариант, закон позволяет подзахоронение к уже существующей могиле родственника, но очень часто за это приходится давать взятки.

Формально это незаконно, так как все кладбища в пределах городской черты Киева — закрыты. Но, как сообщают в одной из погребальных контор, все можно решить.

Такая помощь может стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов — фактически, как за киевскую квартиру.

Недавно СБУ задержала одного из чиновников коммунального киевского предприятия, он продавал места на кладбищах. За участок на Лесном кладбище столицы на окраине города он получал взятку в $5 тыс.

Но в мире уже есть и новые, инновационные методы захоронений. В Европе и США предлагают разлагать тела умерших путем химической реакции, а остатки добавлять к удобрениям и давать возможность родственникам выращивать дерево.

Так вместо кладбищ можно создавать леса с именными деревьями. Или отправить прах в космос. У нас же пока преимущественно могила и надгробие — это главные символы памяти о человеке.