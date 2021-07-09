В Киеве пособник одного из коммунальных предприятий брал взятки за предоставление мест для захоронения на кладбищах.

Мужчина был связан со служебными лицами ритуальной службы специализированного КП Спецкомбинат ПКПО.

Заручившись их поддержкой, подозреваемый систематически требовал и получал взятки за выделение мест для захоронения.

Речь шла о закрытых и полузакрытых кладбищах Киева, находящихся на балансе коммунальщиков.

Следствием зафиксирован эпизод, когда подозреваемый за оказание услуг по организации захоронения и “элитное” место на кладбище получил от семьи умершего $8 тыс.

В Киеве места на закрытых кладбищах продавали за $8 тыс. / 2 фотографии

Задержать мужчину удалось на очередной взятке $6 тыс. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Речь идет о пособничестве в получении неправомерной выгоды, соединенном с вымогательством.

Досудебное следствие по делу продолжается.