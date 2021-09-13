Жити в Україні буває дешевше, аніж померти. Похорон виходить іноді дорожчим за весілля.

Різні похоронні компанії пропонують різноманітні види трун за кольором та дизайном. Від європейської класики до шикарних американських саркофагів із неймовірним рівнем комфорту для фінального спочинку.

Середня вартість справжньої дерев’яної труни з вільхи, сосни або дуба становить 30-50 тис. грн. Такі труни називають євроваріантом, а за американський саркофаг доведеться викласти від 60 тис. грн і вище.

Окремі предмети декору для поховання коштують, як автомобіль. У американському саркофазі з елементами червоного дерева за 280 тис. грн є навіть спеціальний ліфт.

Підлаштувалися ритуальники і під ситуацію з коронавірусом. Оскільки померлих від коронавірусу бажано ховати у закритих трунах, на ринку одразу з’явилися моделі із заскленою кришкою.

Та ж історія із вбранням для поховання – його вартість може відрізнятись у кілька разів. Все залежить від якості матеріалу та дизайну.

Нещодавно в Україні навіть пройшла спеціальна виставка під девізом Ми всі там будемо. На ній живі моделі демонстрували своєрідне дефіле у трунах. Все для того, щоб звернути увагу на поховальну моду.

А у Дніпрі ритуальна контора пропонує провести репетицію власних похорон. Дехто проходить цей іспит, щоб побороти власний страх смерті та підготуватися до неминучого.

Має значення і те, яким буде прощальний обряд. Його можна влаштувати зі струнним оркестром, дорогими музикантами та з гучною вечіркою. У такому випадку похорон обійдеться близько 1 млн грн.

Бюджетні ціни на ритуальні послуги в Україні:

2 тис. грн – викопати могилу;

1 тис. грн – найдешевша труна;

500 грн – найдешевший хрест;

500 грн – недорогий вінок.

Із замовленням транспорту, священика та трунарів виходить від 7 тис. грн. Приблизно за стільки ж обіцяють найпростіший похорон ритуальні служби.

В Україні можливий бюджетний похорон, якщо є де ховати людину. Має бути зарезервована заздалегідь ділянка два на два метри. У великих містах із землею під поховання – серйозні проблеми. І це одразу збільшує вартість подорожі на той світ.

Київські кладовища – давно переповнені, вони досягли своїх кордонів в буквальному сенсі. Ховати вже немає де, з усіх столичних цвинтарів лишився відкритим лише один – і той далеко за межами Києва.

Як варіант, закон дозволяє підпоховання до вже існуючої могили родича, але дуже часто за це доводиться давати хабарі.

Формально це незаконно, бо всі кладовища в межах міської смуги Києва – закриті. Втім, як повідомляють в одній з поховальних контор, все можна вирішити.

Така допомога може коштувати від кількох тисяч до кількох десятків тисяч доларів – фактично, як за київську квартиру.

Нещодавно СБУ затримала одного з чиновників комунального київського підприємства, який продавав місця на цвинтарях. За ділянку на Лісовому кладовищі столиці на околиці міста він отримував хабар до $5 тис.

Однак у світі вже є й новіші, інноваційні методи поховань. В Європі і США пропонують розкладати тіла померлих шляхом хімічної реакції, а залишки додавати до добрив та давати можливість родичам вирощувати дерево.

Так замість кладовищ можна створювати ліси з іменними деревами. Або відправити прах у космос. У нас же поки що переважно могила та надгробок – це головні символи пам’яті про людину.