Минэкономики за три года планирует уменьшить долю теневой экономики Украины до 25%

В течение трех следующих лет долю теневой экономики Украины планируют уменьшить с 30% до 25%. Соответствующий план мероприятий будет разработан в ближайшее время.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко.

По его словам, необходимость решения проблем тенизации экономики определена Стратегией экономической безопасности Украины на период до 2025 года, которая введена в действие указом президента.

Поэтому во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики участники уже рассмотрели три вопроса: оценку тенденций теневой экономики в Украине, роль финансового сектора в процессах тенизации экономики и противодействие тенизации табачной отрасли Украины.

В частности, чтобы противодействовать тенизации табачной отрасли, решили усилить контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с подакцизными товарами, активизировать выявление незаконного изготовления и реализации товара, а также наладить механизмы получения информации от компетентных органов иностранных государств.

В июне стало известно, что в 2020 году уровень теневой экономики в Украине достиг 30% от официального валового внутреннего продукта (ВВП). Это на 3% больше показателя 2019 года.

Рост теневого сектора активизировался из-за последствий пандемии коронавируса.

Источник: Минэкономики