Мінекономіки за три роки планує зменшити частку тіньової економіки України до 25%

Протягом трьох наступних років частку тіньової економіки України планують зменшити з 30% до 25%. Відповідний план заходів буде розроблений вже найближчим часом.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, необхідність вирішення проблем тінізації економіки визначена Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року, яка введена в дію указом президента.

Тому під час першого засідання Міжвідомчої робочої групи з детінізації економіки учасники вже розглянули три питання: оцінку тенденцій тіньової економіки в Україні, роль фінансового сектору в процесах тінізації економіки та протидію тінізації тютюнової галузі України.

Зокрема, щоб протидіяти тінізації тютюнової галузі, вирішили посилити контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з підакцизними товарами, активізувати виявлення незаконного виготовлення і реалізації товару, а також налагодити механізми отримання інформації від компетентних органів іноземних держав.

У червні стало відомо, що у 2020 році рівень тіньової економіки в Україні сягнув 30% від офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП). Це на 3% більше показника 2019 року.

Зростання тіньового сектору активізувалося внаслідок пандемії коронавірусу.

Джерело: Мінекономіки