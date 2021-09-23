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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Субсидии и выплаты в ВСУ: Рада поддержала выделение 40 млрд грн из бюджета-2021

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Верховная Рада поддержала в первом чтении закон №6052 о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год.

Этим документом предлагают увеличить общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн. Средства предусмотрены для финансирования неотложных нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов.

В частности, авторы законопроекта просят дополнительно выделить из бюджета:

  • 12 млрд грн для обеспечения государственной социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • 5,7 млрд грн для покрытия дефицита на выплату денежного обеспечения Вооруженных Сил Украины;
  • 2 млрд грн на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с Covid-19.

Также дополнительные средства в госбюджете на 2021 год просят выделить на реализацию программы президента и правительства по развитию транспортной инфраструктуры.

Авторы законопроекта №6052 в пояснительной записке к документу отметили, что по итогам 2021 года ожидается перевыполнение утвержденных показателей доходов госбюджета почти на 40 млрд грн.

Именно поэтому эту сумму депутаты и предлагают перераспределить на различные программы. В частности, 1 млрд грн дополнительно предлагают выделить на погашение задолженности шахтерам, а еще 282 млн грн — на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, защищавшим суверенитет Украины.

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