Субсидії і виплати в ЗСУ: Рада підтримала виділення 40 млрд грн з бюджету-2021

Верховна Рада підтримала у першому читанні закон №6052 про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік.

Цим документом пропонують збільшити загальний фонд державного бюджету на 39,41 млрд грн. Кошти передбачені для фінансування невідкладних потреб соціального спрямування та інфраструктурних проектів.

Зокрема, автори законопроекту просять додатково виділити з бюджету:

12 млрд грн для забезпечення державної соціальної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг;

5,7 млрд грн для покриття дефіциту на виплату грошового забезпечення Збройних Сил України;

2 млрд грн на оплату пакету послуг стаціонарної допомоги пацієнтам з Covid-19.

Також додаткові кошти у держбюджеті на 2021 рік просять виділити на реалізацію програми президента та уряду щодо розбудови транспортної інфраструктури.

Автори законопроекту №6052 у пояснювальній записці до документу зазначили, що за підсумками 2021 року очікується перевиконання затверджених показників доходів держбюджету на майже 40 млрд грн.

Саме тому цю суму депутати і пропонують перерозподілити на різні програми. Зокрема, 1 млрд грн додатково пропонують виділити на погашення заборгованості шахтарям, а ще 282 млн грн – на надання житла 215 внутрішньо переміщеним особам, які захищали суверенітет України.