В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год. Им предусмотрено увеличение расходов на ряд программ, в частности на субсидии и дороги.

Речь идет о документе №6052, инициаторами которого являются нардепы от фракции Слуга народа.

Согласно пояснительной записке, по итогам 2021 года ожидается перевыполнение утвержденных показателей доходов госбюджета почти на 40 млрд грн. Именно эту сумму депутаты и предлагают перераспределить на различные программы.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета на 2021 год, увеличив ее на 39,41 млрд грн.

Эти средства хотят направить:

• 15 млрд грн – Укравтодору на развитие транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог (что осуществляется в рамках президентской программы Большое строительство). На эту сферу нардепы предлагают выделить наибольшую сумму средств. В случае внесения изменений общие расходы на работу Укравтодора вырастут до 66,383 млрд грн.

• 12 млрд грн – на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. С учетом этой суммы в целом расходы на субсидии в 2021 году составят 47,26 млрд грн.

• 3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины. В то же время расходы на закупку вооружения уменьшаются на 150 млн грн, а на строительство и приобретение жилья военнослужащим – на 100 млн грн.

• 2 млрд грн – на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в том числе на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с Covid-19.

• 4 млрд грн – на субвенцию местным бюджетам на строительство транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы.

• 1 млрд грн – на программу реструктуризации угольной отрасли (погашение задолженности шахтерам).

• 556,4 млн грн – на пополнение уставных капиталов государственных предприятий Международный аэропорт Борисполь, Государственное авиационное предприятие Украина и Укрсервис Минтранса.

• 282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины.

• 280,5 млн грн для Службы безопасности Украины на оплату труда – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими.

• 176,8 млн грн – на обеспечение учреждений исполнения наказаний продуктами питания для осужденных и проведение расчетов за коммунальные услуги.

• 86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медицинской помощи.

• 1,8 млн грн – для увеличения расходов на работу Офиса президента Украины.

• 10 млн грн – на поддержку государственной газеты Правительственный курьер.

• 9,2 млн грн – на содержание Центра противодействия дезинформации.

• 150 млн грн – на увеличение расходов для Службы внешней разведки Украины на оплату труда.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета и один из инициаторов законопроекта Юрий Аристов, документ №6052 будет рассмотрен на заседании Верховной Рады в четверг, 23 сентября. Он надеется на сокращение сроков представления альтернативных законопроектов.

Фото: Верховная Рада