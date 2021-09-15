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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Субсидии, дороги, зарплаты в ВСУ: Раду просят дополнительно выделить из бюджета-2021 почти 40 млрд грн

Верховна Рада

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2021 год. Им предусмотрено увеличение расходов на ряд программ, в частности на субсидии и дороги.

Речь идет о документе №6052, инициаторами которого являются нардепы от фракции Слуга народа.

Согласно пояснительной записке, по итогам 2021 года ожидается перевыполнение утвержденных показателей доходов госбюджета почти на 40 млрд грн. Именно эту сумму депутаты и предлагают перераспределить на различные программы.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета на 2021 год, увеличив ее на 39,41 млрд грн.

Эти средства хотят направить:

15 млрд грн – Укравтодору на развитие транспортной инфраструктуры, строительство и ремонт дорог (что осуществляется в рамках президентской программы Большое строительство). На эту сферу нардепы предлагают выделить наибольшую сумму средств. В случае внесения изменений общие расходы на работу Укравтодора вырастут до 66,383 млрд грн.

12 млрд грн – на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. С учетом этой суммы в целом расходы на субсидии в 2021 году составят 47,26 млрд грн.

3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины. В то же время расходы на закупку вооружения уменьшаются на 150 млн грн, а на строительство и приобретение жилья военнослужащим – на 100 млн грн.

2 млрд грн – на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, в том числе на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с Covid-19.

4 млрд грн – на субвенцию местным бюджетам на строительство транспортной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы.

1 млрд грн – на программу реструктуризации угольной отрасли (погашение задолженности шахтерам).

556,4 млн грн – на пополнение уставных капиталов государственных предприятий Международный аэропорт Борисполь, Государственное авиационное предприятие Украина и Укрсервис Минтранса.

282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины.

280,5 млн грн для Службы безопасности Украины на оплату труда – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими.

176,8 млн грн – на обеспечение учреждений исполнения наказаний продуктами питания для осужденных и проведение расчетов за коммунальные услуги.

86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медицинской помощи.

1,8 млн грн – для увеличения расходов на работу Офиса президента Украины.

10 млн грн – на поддержку государственной газеты Правительственный курьер.

9,2 млн грн – на содержание Центра противодействия дезинформации.

150 млн грн – на увеличение расходов для Службы внешней разведки Украины на оплату труда.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета и один из инициаторов законопроекта Юрий Аристов, документ №6052 будет рассмотрен на заседании Верховной Рады в четверг, 23 сентября. Он надеется на сокращение сроков представления альтернативных законопроектов.

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Фото: Верховная Рада

Источник: Верховная Рада

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