Минэкономики ожидает инфляцию около 10% по итогам года

В Украине ожидают сохранения инфляции на уровне 10% до конца 2021 года. Однако Министерство экономики считает ее безопасной для экономического развития в стране.

— Даже с учетом неожиданно высокого уровня роста мировых цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%, — говорится в августовском обзоре инфляции министерства.

В то же время в ведомстве объясняют, что такой уровень инфляции практически не несет деструктивного влияния на экономическое развитие.

Между тем в Минэкономики считают, что текущая динамика цен вполне соответствует прогнозируемому нынешнему тренду на сравнительно более высокие темпы инфляции, чем это было год назад.

Также в ведомстве назвали малоэффективными попытки сдерживания инфляции путем повышения учетной ставки.

В Минэкономики отметили, что наблюдаемый уровень инфляции сформирован преимущественно динамикой цен на мировом рынке.

Кроме того, в министерстве считают, что ограничение денежного предложения и неуклонный рост стоимости средств может привести к проявлению монетарного голода и будет иметь разрушительный эффект для динамики экономического восстановления, который сейчас идет в Украине.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе 2021 года составила 10,2%.