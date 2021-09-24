Мінекономіки очікує інфляцію близько 10% за підсумками року

В Україні очікують збереження інфляції на рівні 10% до кінця 2021 року. Однак Міністерство економіки вважає її безпечною для економічного розвитку в країні.

– Навіть з урахуванням неочікувано високого рівня зростання світових цін на енергоносії варто припустити, що за відсутності нових викликів для економіки, рівень інфляції з великою вірогідністю буде близьким до 10%, – йдеться у серпневому огляді інфляції міністерства.

Водночас у відомстві пояснюють, що такий рівень інфляції практично не несе деструктивного впливу на економічний розвиток.

У Мінекономіки вважають, що наразі поточна динаміка цін цілком відповідає прогнозованому нинішньому тренду на порівняно більш високі темпи інфляції, аніж це було рік тому.

Також у відомстві назвали малоефективними спроби стримування інфляції шляхом підвищення облікової ставки.

У Мінекономіки наголосили, що спостережуваний рівень інфляції сформований переважно динамікою цін на світовому ринку.

Окрім того, у міністерстві вважають, що обмеження грошової пропозиції і неухильне зростання вартості коштів може призвести до прояву монетарного голоду і матиме руйнівний ефект для динаміки економічного відновлення, який зараз триває в Україні.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні у серпні 2021 року становила 10,2%.

Нещодавно уряд представив у Верховній Раді проект державного бюджету на 2022 рік. Згідно із документом, наступного року очікується зростання реального ВВП на рівні 3,8% і зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн. А от інфляція, за прогнозами уряду, становитиме 6,2%.

Щодо видатків, то найбільше планують спрямувати на сектор безпеки та оборони – 319,4 млрд грн, а найменше на субсидії – 34 млрд грн.