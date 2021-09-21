Міністр фінансів Сергій Марченко представляє у Верховній Раді проект закону №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

– Головний фінансовий документ нашої країни є бюджетом інвестицій в людину, країну та майбутнє. У 2022 році найважливіший пріоритет – медики, які борються з коронавірусом, військові, які захищають країну, ветерани війни, яким ми безмежно вдячні за відвагу та мужність, – зазначив він.

Сергій Марченко запевнив, що державний бюджет на 2022 рік є реалістичним і збалансованим. Він ґрунтується на прогнозі, що передбачається подальше пожвавлення економічної динаміки через відновлення споживчого та інвестиційного попиту.

Згідно з документом, наступного року очікується зростання реального ВВП (валового внутрішнього продукту) на рівні 3,8% і зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн. А от інфляція, за прогнозами уряду, становитиме 6,2%.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар. А от середньомісячна заробітна плата наступного року може сягнути 15 258 грн.

Крім того, законопроект №6000 передбачає, що у 2022 році мінімальна заробітна плата становитиме з 1 січня 6 500 грн, з 1 жовтня – 6 700 грн. Очікується зростання і прожиткового мінімуму. В розрахунку на місяць він становитиме з 1 січня 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн.

Видатки на медицину наступного року зростуть до 197,2 млрд грн. Зокрема, на систему громадського здоров’я та вакцинацію українців проти коронавірусу планують виділити 6 млрд грн.

На сектор безпеки та оборони планують спрямувати 5,95% ВВП, тобто 319,4 млрд грн. Видатки на сферу освіти заплановані у розмірі 185,6 млрд грн.

На субсидії для опалювального сезону 2021-2022 планують виділити 34 млрд грн. А на пенсії для майже 11 млн українців у 2022 році закладено 200,6 млрд грн.

Законопроект про державний бюджет України на 2022 рік Кабінет міністрів схвалив 15 вересня. Вперше цей документ розроблено на основі трирічної бюджетної декларації, затвердженої на 2022-2024 роки.

Детальніше про ключові показники держбюджету на 2022 рік читайте у нашому матеріалі.