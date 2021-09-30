Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Валентина Летяк |

Общинам компенсируют часть расходов для сохранения тарифов на тепло — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Правительство выделит субвенцию местным общинам на покрытие части расходов предприятий теплокоммунэнерго для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов в отопительный сезон 2021-2022.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

– В основе меморандума — договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим сезоном, – уточнил глава правительства.

Вторым важным пунктом этого меморандума, по его словам, будет гарантия бесперебойных поставок газа, чтобы и население, и социальная инфраструктура были с теплом.

Третий пункт – финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойной работы ТКЭ.

– Мы понимаем, что часть общин не сможет самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Поэтому со стороны государства будет предусмотрена субвенция общинам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с четвертого квартала текущего года, – добавил премьер.

Шмыгаль объяснил также, что для обеспечения неизменности тарифов в 2022 году государство будет направлять в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размере 4% – это не менее 11 млрд грн.

Читайте
Это большая победа: Зеленский заверил, что тарифы на тепло не вырастут

Фото: Правительственный портал

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка