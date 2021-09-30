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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Это большая победа: Зеленский заверил, что тарифы на тепло не вырастут

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

По его словам, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, в Украине удалось избежать повышения тарифов на тепло.

— На этом заседании между правительством, Нафтогазом, Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей мы подпишем Меморандум, согласно которому, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа! — отметил глава государства.

Фото: Офис президента

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