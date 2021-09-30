Это большая победа: Зеленский заверил, что тарифы на тепло не вырастут

Президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.
По его словам, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, в Украине удалось избежать повышения тарифов на тепло.
— На этом заседании между правительством, Нафтогазом, Ассоциацией городов и Конгрессом местных и региональных властей мы подпишем Меморандум, согласно которому, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа! — отметил глава государства.