Это большая победа: Зеленский заверил, что тарифы на тепло не вырастут

Президент Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

По его словам, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе, в Украине удалось избежать повышения тарифов на тепло.