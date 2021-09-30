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Валентина Летяк |

Громадам компенсують частину витрат для збереження тарифів на тепло – Шмигаль

Денис Шмигаль

Уряд виділить субвенцію місцевим громадам на покриття частини витрат підприємств теплокомуненерго для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів в опалювальний сезон 2021-2022.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.

– В основі меморандуму – домовленість, що місцева влада не буде підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні порівняно із попереднім сезоном, – уточнив глава уряду.

Другим важливим пунктом цього меморандуму, за його словами, буде гарантія безперебійних поставок газу, щоб і населення, і соціальна інфраструктура були з теплом.

Третій пункт – фінансова підтримка громад з боку держави для безперебійної роботи ТКЕ.

– Ми розуміємо, що частина громад не зможе самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання для забезпечення їхньої безперебійної роботи і непідвищення тарифів. Тому з боку держави буде передбачена субвенція громадам з незадовільним індексом податкоспроможності вже з четвертого кварталу поточного року, – додав прем’єр.

Шмигаль пояснив також, що для забезпечення незмінності тарифів у 2022 році держава буде направляти до місцевих бюджетів податок з доходів фізосіб в розмірі 4% – це не менше 11 млрд грн.

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Фото: Урядовий портал

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