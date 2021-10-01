Национальный банк Украины впервые по новому закону оштрафовал коллекторскую компанию за нарушение норм этического поведения при урегулировании просроченной задолженности. Санкции применили к компании Кредитпроминвест.

— Речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности, установленных статьей 25 Закона Украины О потребительском кредитовании, — сообщили в пресс-службе НБУ.

Компанию Кредитпроминвест оштрафовали на сумму в размере 102 тыс. грн.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности небанковских финансовых услуг принял на заседании 1 октября 2021 года.

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк, которая была одним из инициаторов закона об урегулировании работы коллекторов, на своей странице в Facebook сообщила, что компания занималась терроризированием людей.

— 10 сентября мне жаловалась на эту компанию женщина, близкого человека которой работники этой компании, пытаясь заставить оплатить долг, терроризировали, рассылая его коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ему услуги сексуального характера, звонили его соседям, требуя помочь заставить его погасить задолженность, угрожали ей самой. Сегодня они за это поплатились, — написала политик.

Если относительно работы компании Кредитпроминвест будут поступать жалобы и в дальнейшем, то ее лишат лицензии.

Закон №1349-IX О защите потребителей от коллекторов при урегулировании просроченной задолженности президент Украины Владимир Зеленский подписал 12 апреля.

Он вводит четкие правила поведения для кредиторов и коллекторов, а также устанавливает требования кредитодателя и коллекторских компаний.