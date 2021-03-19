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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Рада приняла закон о защите должников от коллекторов

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №4241, который предусматривает защиту заемщиков от коллекторов. За него проголосовали 274 нардепа.

Рада приняла закон о защите должников от коллекторов

Согласно принятому документу, в Украине создадут публичный Реестр коллекторских компаний. Его будет вести Нацбанк. Все коллекторские компании, которые есть в стране, будут обязаны зарегистрироваться в этом реестре.

Также Нацбанк возлагается ответственность следить за коллекторами и тем, как они ведут себя по отношению к должникам. Если же граждан не будет устраивать отношения коллекторов, то они смогут обратиться с жалобой в НБУ.

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Таким образом для коллекторов вводится так называемый кодекс поведения. Он предусматривает, что коллекторам запрещают прямо угрожать заемщикам, шантажировать их, звонить ночью или скрывать номер. Кроме того, коллектор должен называть свое имя, название компании, основание для звонка и размер долга.

Захист від колекторів by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, закон предусматривает, что все банки или любые другие финансовые учреждения должны сообщать заемщикам, что они могут привлекать коллекторов, если клиент вовремя не будет вносить платеж. Но они должны это делать, когда подписывают договор о предоставлении кредита.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. В первом чтении закон о защите украинцев от коллекторов Рада приняла еще в январе.

Фото: Pexels

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