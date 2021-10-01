Національний банк України вперше за новим законом оштрафував колекторську компанію за порушення норм етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості. Санкції застосували щодо компанії Кредитпромінвест.

— Йдеться про порушення вимог щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості, встановлених статтею 25 Закону України Про споживче кредитування, – повідомили у прес-службі НБУ.

Компанію Кредитпромінвест оштрафували на суму у розмірі 102 тис. грн.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності небанківських фінансових послуг ухвалив під час засідання 1 жовтня 2021 року.

Народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк, яка була одним із ініціаторів закону про врегулювання роботи колекторів, на своїй сторінці у Facebook повідомила, що ця компанія займалася тероризуванням людей.

— 10 вересня мені жалілася на цю компанію жінка, близьку людину якої працівники цієї компанії, намагаючись змусити сплатити борг, тероризували, розсилаючи її колегам аморальний наклеп про те, що ця людина нібито вимагає від студентів надавати їй послуги сексуального характеру, телефонували її сусідам, вимагаючи допомогти примусити її погасити заборгованість, погрожували їй самій. Сьогодні вони за це поплатилися, – написала політик.

Якщо щодо роботи компанії Кредитпромінвест надходитимуть скарги й надалі, то її позбавлять ліцензії.

Закон №1349-IX Про захист споживачів від колекторів при врегулюванні простроченої заборгованості президент України Володимир Зеленський підписав 12 квітня.

Він запроваджує чіткі правила поведінки для кредиторів та колекторів, а також встановлює вимоги до кредитодавця та колекторських компаній.