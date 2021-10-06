10 млрд кубометров в год: в Укргаздобыче оценили объемы будущих месторождений

Наиболее перспективным для поиска новых месторождений газа является шельф Черного моря, в перспективе там можно добывать до 10 млрд кубометров газа в год, заявил в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV первый заместитель главы правления — исполнительный директор Укргаздобычи, директор дивизиона Разведка и добыча Нафтогаза Александр Романюк.

— В случае подтверждения запасов в средней и долгосрочной перспективе можно добывать только на шельфе Черного моря около 10 млрд кубометров газа в год. Это когда месторождения выйдут на пик своей добычи, — подчеркнул он.

По его мнению, добыча на шельфе Черного моря, на месторождениях, которые еще только должны быть открыты, позволит кардинально изменить ситуацию с добычей газа в Украине.

Романюк говорит, что самый сложный сейчас вопрос — сколько лет нужно, чтобы выйти на такие показатели, поскольку, например, в соседней Румынии, этап разведки занимал до 10 лет.

— То есть стандартно — это где-то 5-7 лет. Мы будем делать все возможное, чтобы этот срок сократить вдвое, но самое главное — это подтвердить и найти залежи. Поэтому раньше, чем через 5 лет существенной добычи из новых месторождений, еще не открытых на шельфе, не может быть, — отметил исполнительный директор Укргаздобычи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 6 октября поручил руководству Нафтогаза и Укргаздобыче увеличить добычу собственного газа в Украине.

Он заверил, что сейчас для этого есть все инструменты, в том числе участки для добычи газа.

Шмыгаль отметил, что уже накоплено около 19 млрд кубометров газа, и этого вполне достаточно на зиму.