Шмыгаль поручил Нафтогазу и Укргазвыдобування увеличить добычу собственного газа

Правительство поручило руководству НАК Нафтогаз Украины и Укргазвыдобування увеличить добычу собственного голубого топлива в стране.

Соответствующее заявление в ходе заседания сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, для этих целей есть все инструменты, в том числе, участки для добычи газа. Также были подписаны соглашения о распределении продукции.

— Увеличение такой добычи — вопрос национальной безопасности, – отметил премьер-министр.

Шмыгаль также сообщил, что уже накоплено около 19 миллиардов кубометров голубого топлива, и этого будет вполне достаточно на зиму.

Напомним, в конце прошлого месяца было подписано соглашение, согласно которому с 1 октября годовые тарифы на газ не поменяются. Один кубометр будет стоить в пределах 7,8-14,9 гривен.

Более того, Нафтогаз ввел тариф Комфортный сезон, согласно которому потребители получат скидку 1%, если будут оплачивать счета до 15 числа.

Тем не менее, для граждан, которые отказались от годового газового продукта, цены будут выше.