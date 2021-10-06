10 млрд кубометрів на рік: в Укргазвидобування оцінили обсяги майбутніх родовищ

Найперспективнішим для пошуку нових родовищ газу є шельф Чорного моря, у перспективі там можна добувати до 10 млрд кубометрів газу на рік, заявив у ексклюзивному коментарі Фактам ICTV перший заступник голови правління – виконавчий директор Укргазвидобування, директор дивізіону Розвідка та видобування Нафтогазу Олександр Романюк.

– У разі підтвердження запасів у середній та довгостроковій перспективі можна видобувати тільки на шельфі Чорного моря близько 10 млрд кубометрів газу на рік. Це коли родовища вийдуть на пік свого видобутку, – наголосив він.

На його думку, видобуток на шельфі Чорного моря, на родовищах, які ще мають буті відкриті, дозволить кардинально змінити ситуацію з видобутком газу в Україні.

Романюк каже, що найскладніше нині питання – скільки років треба, щоб вийти на такі показники, оскільки, наприклад, у сусідній Румунії, етап розвідки займав до 10 років.

– Тобто стандартно – це десь 5-7 років. Ми будемо робити все можливе, щоб цей термін скоротити вдвічі, але найголовніше – це підтвердити та знайти поклади. Тому раніше, ніж за 5 років суттєвого видобутку з нових родовищ, ще не відкритих на шельфі, не може бути, – наголосив виконавчий директор Укргазвидобування.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 6 жовтня доручив керівництву Нафтогазу та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного газу в Україні.

Він запевнив, що нині для цього є всі інструменти, зокрема і ділянки для видобутку газу.

Шмигаль наголосив, що вже накопичено близько 19 млрд кубометрів газу, і цього цілком достатньо на зиму.