Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова назвала три причины, почему стоит инвестировать в Украину. Об этом она заявила во время Киевского международного экономического форума.

— Украина наконец движется в Европу и этот геополитический выбор имеет очень большое значение для инвесторов, потому что это гармонизация законодательства и регуляций, это предсказуемость, прогнозируемость и построение равных правил игры, — сказала она.

Второй причиной Рожкова назвала макрофинансовую и ценовую стабильность, что является очень важным фактором для инвесторов.

— Третье — это потенциал экономики. Есть такое выражение: В мире денег много, а бизнесов мало. Поэтому в Украине очень много чего развивать, и если ориентироваться на внутренний рынок, то у нас большой рынок потребительского спроса, — отметила Рожкова.

В июле Европейская Бизнес Ассоциация опубликовала исследование, в котором говорится, что за последние полгода в Украине существенно вырос индекс инвестиционной привлекательности.

В первой половине Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности составляет 2,84 баллов из пяти возможных. Во второй половине 2020 года этот показатель составлял всего 2,4 балла.