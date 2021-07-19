За последние полгода в Украине существенно вырос индекс инвестиционной привлекательности, говорится в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации.

В первой половине Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности составляет 2,84 баллов из пяти возможных.

Во второй половине 2020 этот показатель составлял всего 2,4 балла.

Оценка полугодовой динамики бизнес-климата также существенно улучшилась. Лишь 15% считают, что инвестклимат в Украине ухудшился за последние полгода, 53% уверены, что этот показатель не изменился и 32% убеждены, что условия ведения бизнеса стали лучше.

На следующее полугодие 2021 прогнозы достаточно благоприятны. Большинство гендиректоров членских компаний Ассоциации (58%) уверены, что инвестклимат не изменится за следующие шесть месяцев.

25% ожидают его улучшения и только 17% ожидают ухудшения ситуации с ведением бизнеса в Украине.

Среди главных проблем ведения бизнеса традиционно — слабая судебная система, отмечают 90% респондентов, а также высокий уровень коррупции и теневая экономика.

Также препятствуют ведению бизнеса и вливанию иностранных инвестиций непредсказуемые условия, медленное внедрение реформ, высокая кадровая ротация украинского правительства, налоговое давление и нестабильные отношения с партнерами.

Источник: EBA

Фото: EBA, НБУ