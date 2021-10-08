Перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова назвала три причини, чому варто інвестувати в Україну. Про це вона заявила під час Київського міжнародного економічного форуму.

— Україна нарешті рухається до Європи і цей геополітичний вибір має дуже велике значення для інвесторів, тому що це гармонізація законодавства і регуляцій, це передбачуваність, прогнозованість та побудова рівних правил гри, – сказала вона.

Другою причиною Рожкова назвала макрофінансову та цінову стабільність, що є дуже важливим чинником для інвесторів.

— Третє – це потенціал економіки. Є такий вислів: У світі грошей багато, а бізнесів мало. Отож в Україні є дуже багато чого розвивати, і якщо орієнтуватися на внутрішній ринок, то у нас великий ринок споживчого попиту, – зауважила Рожкова.

У липні Європейська Бізнес Асоціація опублікувала дослідження, в якому йдеться, що за останні півроку в України суттєво зріс індекс інвестиційної привабливості.

У першій половині Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості становить 2,84 балів з п’яти можливих. У другій половині 2020 цей показник становив лише 2,4 бали.