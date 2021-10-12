Глава миссии Международного валютного фонда в Украине (МВФ) Иванна Владкова Холлар сообщила послам государств Большой семерки (G7) в Украине о прогрессе в выполнении условий соглашения stand-by.

Об этом сообщается в публикации послов G7 в Киеве на странице в Twitter.

— Послы G7 обсудили с Иванной Владковой прогресс Украины в выполнении программы МВФ и были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения stand-by, в частности, шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов, — отмечается в публикации.

Также послы заявили, что остаются преданными помощи Украине для проведения реформ, которые вместе с программой МВФ будут способствовать процветанию страны. Среди прочего, это завершение судебной реформы, включая Высший совет правосудия, и корпоративное управление в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, Международный валютный фонд в отчете World Economic Outlook сообщил, что ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%. В то же время Фонд улучшил ожидания роста экономики Украины в 2022 году – с 3,4% до 3,6%.

А мировая экономика, по мнению МВФ, вырастет в 2021 году на 5,9%.