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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Мы завершаем подготовку к меморандуму с МВФ — Шмыгаль

Денис Шмигаль

Вскоре Украина подпишет меморандум с Международным Валютным Фондом (МВФ) о дальнейшем сотрудничестве. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума.

— Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с МВФ по подготовке меморандума о продлении нашей программы.

На вопрос о том, получит ли Украина следующий транш, Шмыгаль не дал четкого ответа.

— Деньги любят тишину. Я не суеверный человек. Но не хочу делать прогнозов. Диалог с МВФ идет постоянно.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина получает транши, когда ей нужно. Он отметил, что государство сотрудничает с МВФ, Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

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