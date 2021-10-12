Голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні (МВФ) Іванна Владкова Холлар повідомила послам держав Великої сімки (G7) в Україні про прогрес у виконанні умов угоди stand-by.

Про це повідомляється в публікації послів G7 в Києві на сторінці в Twitter.

– Посли G7 обговорили з Іванною Владковою прогрес України у виконанні програми МВФ і були раді почути про виконання Україною деяких умов угоди stand-by, зокрема, кроків по банківському сектору і Фонду гарантування вкладів, – наголошується в публікації.

Також посли заявили, що залишаються відданими допомоги Україні для проведення реформ, які разом з програмою МВФ сприятимуть процвітанню країни. Серед іншого, це завершення судової реформи, включаючи Вищу раду правосуддя, і корпоративне управління відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд у звіті World Economic Outlook повідомив, що ВВП України за підсумками 2021 року зросте нема на 4,0%, як прогнозувалося у квітні, а на 3,5%. Водночас Фонд поліпшив очікування зростання економіки України у 2022 році – з 3,4% до 3,6%.

А світова економіка, на думку МВФ, виросте у 2021 році на 5,9%.