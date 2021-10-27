Нацбанк отсудил у олигарха Жеваго киевский отель Салют

Хозяйственный суд Киева 25 октября удовлетворил иск Нацбанка Украины об обращении взыскания на здание отеля Салют в центре Киева путем его продажи на торгах.

Эта гостиница является имущественным поручителем по обязательствам обанкротившегося банка Финансы и Кредит, принадлежавшего бизнесмену и экс-нардепу Константину Жеваго, перед НБУ по кредитам рефинансирования.

Здание отеля Салют общей площадью 12 255 кв. м расположено по улице Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежит ЧАО. Залоговая стоимость недвижимого имущества – 480,87 млн ​​грн (в соответствии с договором ипотеки).

Еще в 2008 году ЧАО Отель Салют заключил с НБУ договор ипотеки по предоставленным банку Финансы и Кредит кредитам рефинансирования, то есть взял на себя имущественные обязательства по погашению кредитов за счет имущества.

Поскольку банк Жеваго не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания имущества.

Однако дело затянулось и в июне 2020 года Хозяйственный суд Киева в рамках дела о банкротстве гостиницы Салют признал требования Национального банка на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Уже в июле того же года суд закрыл дело о банкротстве предприятия, но Нацбанк обжаловал его в кассационном порядке.

24 марта 2021 года Верховный суд удовлетворил жалобу НБУ и отменил закрытие производства по делу об обращении взыскания, а дело направил для рассмотрения судом по существу.

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17 сентября 2015 года Нацбанк Украины признал банк Финансы и Кредит неплатежеспособным. На момент принятия решения о банкротстве 97,67% акций банка принадлежали Константину Жеваго.

В сентябре 2019 года Константину Жеваго заочно вручили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн средств банка Финансы и Кредит. А в октябре того же года Жеваго объявили в розыск.