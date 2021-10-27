Нацбанк відсудив у олігарха Жеваго київський готель Салют

Господарський суд Києва 25 жовтня задовольнив позов Нацбанку України про звернення стягнення на будівлю готелю Салют у центрі Києва шляхом його продажу на торгах.
Цей готель є майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку Фінанси та Кредит, який належав бізнесменау та екс-нардепу Костянтину Жеваго, перед НБУ за кредитами рефінансування.
Будівля готелю Салют загальною площею 12 255 кв. м розташована по вулиці Мазепи Івана, 11-Б і належить ПрАТ. Заставна вартість нерухомого майна – 480,87 млн грн (відповідно до договору іпотеки).
Ще у 2008 році ПрАТ Готель Салют уклав із НБУ договір іпотеки за наданими банку Фінанси та Кредит кредитами рефінансування, тобто взяв на себе майнові зобов’язання з погашення кредитів за рахунок майна.
Оскільки банк Жеваго не виконував кредитні зобов’язання, у листопаді 2016 року Нацбанк звернувся до суду з метою стягнення майна.
Проте справа затягнулася і у червні 2020 року Господарський суд Києва в межах справи про банкрутство готелю Салют визнав вимоги Національного банку на 4,1 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.
Вже у липні того ж року суд закрив справу про банкрутство підприємства, але Нацбанк вніс скаргу в касаційному порядку.
24 березня 2021 року Верховний суд задовольнив скаргу НБУ та скасував закриття провадження у справі про звернення стягнення, а справу направив для розгляду судом по суті.
17 вересня 2015 року Нацбанк України визнав банк Фінанси та Кредит неплатоспроможним. На момент ухвалення рішення щодо банкрутства 97,67% акцій банку належали Костянтину Жеваго.
У вересні 2019 року Костянтину Жеваго заочно вручили підозру в справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку Фінанси та Кредит. А у жовтні того ж року Жеваго оголосили у розшук.