Компания Inter IKEA, владеющая брендом IKEA, сообщила о повышении цен. Причина — вынуждена из-за кризиса поставок и высоких расходов на сырье.

Это первое повышение цен для IKEA с 2019 года. Издание Financial Times пишет, что в этот раз повышение цен будет более существенным, чем в предыдущий раз. В компании пока не сообщили, насколько повысят цены.

По словам финансового директора IKEA Мартина ван Дама, рост цен был неизбежен из-за дефицита, возникшего на фоне сбоев поставок.

В отчете крупнейший мебельный ретейлер в мире отмечает влияние пандемии на выручку и называет главным фактором рост цен на транспорт и сырье. Inter IKEA отмечает, что увеличение затрат при производстве уже повлияло на стоимость товаров.

IKEA гордится тем, что иногда снижает цены на многие продукты и делает большой шаг для повышения своей доступности. В первую очередь это касается моментов, когда компания заходит в такие страны, как Индия, что делает повышение цен для розничных продавцов в ее системе франчайзинга особенно болезненным, — пишет Financial Times.

Чистая прибыль компании Inter IKEA за год до конца августа упала на 17%, до €1,4 млрд, в то же время онлайн-продажи и продажи в магазинах через систему франчайзинга выросли на 6%, до рекордных 41,9 млрд евро.

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Компания IKEA открыла свой первый магазин в Киеве в феврале 2021 года. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall.

Источник: Financial Times