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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

IKEA в Украине сделала самовывоз товаров платным

Шведский производитель мебели для дома IKEA, который 1 февраля открыл в Киеве первый магазин, сделал самовывоз товаров платным. До этого такая услуга была бесплатной.

IKEA в Украине сделала самовывоз товаров платным

На официальном сайте IKEA опубликовали информацию о том, что заказы, которые будут доставляться в пункты выдачи также будут оплачивать покупателями.

Стоимость доставки в пункты выдачи:

  • заказ до 30 кг — 39 грн;
  • заказ более 30 кг — 59 грн.

Стоимость доставки к поштомату составит 39 грн.

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Сейчас в Киеве работает четыре пункта выдачи заказов.

Свои товары можно забрать по следующим адресам:

  • ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ Aшан Рив Гош);
  • Кольцевая дорога, 1В (ТЦ Метро Кэш энд Керри);
  • ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ Lavina);
  • проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ Blockbuster Mall).

Также компания IKEA в Украине имеет один почтомат по адресу: проспект Степана Бандеры, 36, ТРЦ Blockbuster Mall.

IKEA в Украине

IKEA в Украину 1 февраля открыла свой первый магазин в Киеве. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall.

В магазине представлены 5 тыс. наименований продукции, из которых около 3 тыс. — мебель, которую можно заказать в магазине, а забрать в пункте выдачи или дождаться доставки домой.

Источник: IKEA

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