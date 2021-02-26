IKEA в Украине сделала самовывоз товаров платным

Шведский производитель мебели для дома IKEA, который 1 февраля открыл в Киеве первый магазин, сделал самовывоз товаров платным. До этого такая услуга была бесплатной.
На официальном сайте IKEA опубликовали информацию о том, что заказы, которые будут доставляться в пункты выдачи также будут оплачивать покупателями.
Стоимость доставки в пункты выдачи:
- заказ до 30 кг — 39 грн;
- заказ более 30 кг — 59 грн.
Стоимость доставки к поштомату составит 39 грн.
Сейчас в Киеве работает четыре пункта выдачи заказов.
Свои товары можно забрать по следующим адресам:
- ул. Здолбуновская, 17 (ТЦ Aшан Рив Гош);
- Кольцевая дорога, 1В (ТЦ Метро Кэш энд Керри);
- ул. Берковецкая, 6Д (ТРЦ Lavina);
- проспект Степана Бандеры, 36 (ТРЦ Blockbuster Mall).
Также компания IKEA в Украине имеет один почтомат по адресу: проспект Степана Бандеры, 36, ТРЦ Blockbuster Mall.
IKEA в Украине
IKEA в Украину 1 февраля открыла свой первый магазин в Киеве. Он расположен на втором этаже ТРЦ Blockbuster Mall.
В магазине представлены 5 тыс. наименований продукции, из которых около 3 тыс. — мебель, которую можно заказать в магазине, а забрать в пункте выдачи или дождаться доставки домой.
Источник: IKEA